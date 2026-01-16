Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da yeni transfer Ronael Pierre-Gabriel hiç kimseye haber vermeden sessiz sedasız şehirden ayrıldı.

11 Ocak'ta anlaşma sağlanan ve 13 Ocak'ta Kayseri'ye getirilen Ronael Pierre -Gabriel, beklenmedik şekilde Kayseri'den ayrıldı.

İlk olarak ayrılığı Dinamo Xtra X hesabı duyurdu. Paylaşımda, "Kayserispor'a RPG transferi iptal edildi. Kayserispor daha önce kararlaştırılan sözleşme şartlarını değiştirmeye çalıştı ve Pierre-Gabriel kulübün yeni oyuncu kaydetme yasağı olduğunu öğrendi" ifadeleri kullanıldı.

Kayserispor'un transfer tahtasının açılmamasını bahane eden Gabriel'in gidişi kulüpte büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.

Gabriel'in daha önce oynadığı kulüpler: Saint-Etienne, Monako, Mainz, Strasbourg, Brest, Barselona, Nantes, Zagreb

Geçtiğimiz sezon başında da Aylton Boa Morte, benzer bir şekilde habersiz kulüpten ayrılmıştı.