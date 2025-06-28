Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 01 sınıfı römorklarla ilgili önemli bir düzenlemeyi kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı aşmayan ve bu tarihten sonra üretilmiş römorklar, noter tescili yapılmadan ve plaka alınmadan trafiğe çıkamayacak.

NOTER TESCİLİ VE PLAKA ZORUNLULUĞU GELİYOR

Yeni uygulama, özellikle denetimlerde sürücülerin cezai yaptırımlarla karşılaşmaması adına kritik önem taşıyor. EGM yetkilileri, bu tip römorkların tescil işlemleri tamamlanmadan karayollarında kullanılmasının yasak olduğunu hatırlatarak, kullanıcıları uyardı.

MEVCUT RÖMORKLAR İÇİN 10 YILLIK GEÇİCİ MUAFİYET

Düzenlemede bir istisna da yer aldı. 1 Temmuz 2025 öncesinde üretilmiş 01 sınıfı römorklara yönelik geçici bir muafiyet tanımlandı. Bu römorklar, 1 Ocak 2035 tarihine kadar çekici aracın plakasını taşıyarak tescilsiz şekilde trafikte kullanılmaya devam edebilecek.