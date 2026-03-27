Karaman’da üç gündür kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Nermin Duruk, yaşadığı evde ölü bulundu. Olay, Tabduk Emre Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Bir eğlence mekanında çalıştığı öğrenilen Duruk’tan uzun süre haber alamayan iş arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Duruk’u yatağında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Duruk’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk incelemelerde vücudunda darp ya da yara izine rastlanmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

