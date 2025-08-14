Son yıllarda Türkiye'de uygulanan sıkı para politikaları sonucunda çok sayıda şirketin ucuz finansmana erişmesi imkansız hale gelirken, iflas furyasına her gün bir yeni zincir katılmaya devam ediyor.

Gıda sektöründe artan pahalılığın ardından Türkiye'nin önde gelen et üreticilerinden Erşan Et, konkordato ilan etti.

MAHKEME 3 AY SÜRE VERDİ

Bilecik 3. Asliye Mahkemesi, 8 Ağustos tarihli kararında Erşan Et için 3 ay süreyle geçici mühlet açıkladı.

Mali darboğaza giren firmanın finansal tablolarını incelemek üzere üç kişilik konkordato komiser heyeti oluşturdu. Heyette Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Belkıs Öztürk, İcra İflas Hukukunda Uzman Şevki Yetiker ve Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi Efsal Uzun yer aldı.

NİHAİ KARAR KASIM AYINDA VERİLECEK



Yapılacak 3 aylık değerlendirmenin ardından firmanın konkordato sürecine yönelik yeni bir karar alınacak. Mahkeme, gerekli görmesi halinde firmanın geçici mühlet durumunu 1 yıl süreyle kesin mühlete çevirebileceği gibi, ekonomik taahhütlerin yerine getirilmemesi halinde dev firmanın iflasına da hükmedebilecek.