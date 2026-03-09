Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Kasım 2025 verilerine göre Türkiye’de 26 milyon 346 bin 901 çalışan ve 16 milyon 997 bin 274 emekli bulunuyor.

İstatistiklere göre, İstanbul 3 milyon 460 bin 810 emekli ile en fazla emeklinin yaşadığı şehir oldu. Zonguldak, Sinop ve Balıkesir ise emekli sayısının çalışan sayısını geçtiği emekli şehirleri olarak öne çıkıyor.

Buna göre, 152 bin 193 çalışanın olduğu Zonguldak’ta 182 bin 539 emekli, 57 bin 5 çalışanın olduğu Sinop’ta 66 bin 273 emekli, 371 bin 76 çalışanın olduğu Balıkesir’de ise 373 bin 983 emekli bulunuyor.