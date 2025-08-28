Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında, üç kadın bir daireyi soyarak yaklaşık 200 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası çaldı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Gürselpaşa Mahallesi’nde yaşandı. Yüzlerini eşarp ve şapkayla gizleyen şüpheliler, 14 katlı apartmanın 10’uncu katındaki dairenin demir kapısını kırarak içeri girdi. Yatak odasındaki dolaptan çaldıkları altın ve ziynet eşyaları alarak apartmandan ayrılan kadınların apartmana giriş ve çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Dairenin sahibi durumu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirerek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.