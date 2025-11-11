Kilogram başına satışı en pahalı çiftçilik ürünleri arasında yer alan safranın hasadı birçok şehirde eşzamanlı olarak sürdürülüyor.



Tüm dünyada Karabük ili ile özdeşleşmesine rağmen Çorumlu çiftçiler yıllardır safran yetiştirmeye devam ederken, bu yıl artan hasat birçok tarlada üreticilerin yüzünü güldürdü.

JANDARMA TARLALARDA NÖBET TUTUYOR



Bu sezon kilogram fiyatı 600 bin liraya kadar yükselen safran, verimli üretilmesi halinde çiftçisine büyük bir servet kazandırmakta. Çorum Valisi Ali Çalgan, safran üreticilerini tarlada ziyaret ederek üretimin toplumun gelişmesindeki en önemli unsur olduğunu söyledi.



Safranların değerinin astronomik rakamlara çıkmasıyla birlikte tarla hırsızlığı vakalarında artış yaşanırken, servet değerindeki mahsulünü korumak için çiftçiler gece gündüz safran tarlalarında nöbet tutmayı sürdürüyor.

Üretimin sorunsuz şekilde sürmesi ve istenmeyen vakaların önlenmesi amacıyla Jandarma ekipleri de tarlalarda nöbet tutarken, gece görüşlü kameralar ile tarlaların güvenliği kesintisiz olarak sağlanıyor.



BİR TARLADAN 25 KİLOGRAM MAHSUL TOPLANIYOR



Ortalama büyüklükteki bir safran tarlasından sezon boyunca 24-25 kilogram arasında ürün topladıklarını aktaran çiftçiler, safranın bu yıl geçtiğimiz dönemlere kıyasla daha verimli mahsul bıraktığını belirtirken, elde edilen ürünün büyük bölümünün ise yurt dışına satıldığı öğrenildi.







