2009 yılında kurulan ve Londra merkezli faaliyet gösteren şirket; Regen Travels, Oneworld Travels ve One Hajj & Umrah markalarıyla geniş bir hizmet ağına sahipti. İtalya, Bali, Tayland, Dubai ve Suudi Arabistan gibi popüler rotalara paket turlar sunan acentenin çöküşü, İngiliz turizm sektöründeki daralmanın en yeni ve sarsıcı halkası olarak kayıtlara geçti.

PARA İADESİ YAPILMAYACAĞI AÇIKLANDI

İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) tarafından yapılan açıklamada, Regen Central Ltd'nin ATOL lisansını kaybettiği ve 13 Ocak itibarıyla ticari faaliyetlerinin sona erdiği bildirildi. Şirketin iflası sonrası en çok merak edilen konu olan geri ödemeler hakkında ise olumsuz bir tablo çizildi.

Acentenin tasfiyeye girmesiyle birlikte, şirket üzerinden yapılan tüm uçak ve tatil rezervasyonları geçersiz sayıldı. Şirketin, müşterilerine para iadesi yapmayacağı duyurulurken, mağdur olan tatilcilerin geri ödeme alabilmesi için zorunlu olan devlet destekli koruma mekanizmalarının bu süreçte nasıl işleyeceği tartışılmaya başlandı.

ATOL LİSANSI VE KORUMA KAPSAMI DIŞINDAKİLER

CAA yetkilileri, Regen Central’ın ATOL lisansını yitirmesiyle birlikte birçok rezervasyonun güvence kapsamı dışında kaldığını vurguladı. Özellikle sadece konaklama, uçuş içermeyen paketler veya biletleri daha önce düzenlenmiş "sadece uçuş" (flight-only) rezervasyonlarının ATOL şemsiyesi altında korunmadığı saptandı.

Mağduriyet yaşayan müşterilerin iade talepleri için doğrudan sivil havacılık birimlerine e-posta yoluyla başvuru yapmaları istenirken, koruma kapsamında olmayan rezervasyon sahiplerinin ödemelerini geri almalarının hukuki açıdan zor olduğu ifade edildi. Şirketin elinde halihazırda ATOL korumalı bekleyen bir rezervasyon bulunmadığı yönündeki bilgiler ise belirsizliği artırdı.

İNGİLİZ TURİZM SEKTÖRÜNDE İFLAS DALGASI SÜRÜYOR

Regen Central’ın ani iflası, İngiltere’deki tur operatörleri arasında son dönemde yaşanan finansal darboğazın bir parçası olarak görülüyor. 2025 yılı içerisinde Ickenham Travel Group, Great Little Escapes ve Jetline Travel gibi tanınmış firmaların da benzer şekilde iflas bayrağını çekmiş olması, sektördeki ekonomik kırılganlığın devam ettiğini gösteriyor.

Analistler, maliyetlerin artması ve değişen seyahat alışkanlıklarının küçük ve orta ölçekli acenteleri baskı altına aldığını belirtiyor. Regen Central’ın web sitelerinin ve operasyon merkezlerinin kapatılmasıyla birlikte, markanın sunduğu Bali ve Tayland gibi uzak rota paketlerinin de piyasadan çekildiği kaydedildi.