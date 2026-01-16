Uulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında yazılı değerlendirmelerde bulundu.

Kritik öneme sahip olan ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçmesi planlanan demir yolu hattına ilişkin açıklamalarda bulunan Uraloğlu, projenin Türkiye’nin ticari, lojistik ve jeopolitik gücünü artıracağını ifade etti.

‘EN EKONOMİK YOL’

Basra Körfezi’nde elenen bir ürünün Türkiye üzerinden şimdilik Marmaray’dan Avrupa’nın her noktasına ulaştığını belirten Bakan Uraloğlu, şunları söyledi: “Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçireceğimiz demir yolu projesiyle, buradaki kısıtlı kapasiteyi ve kısıtlı saat kullanımını artık tüm zamanlara yayma imkanımız olacak.

Kalkınma Yolu Projesi, kuzey-güney koridorlarını Uzak Doğu, Güney Asya, Orta Doğu ve Avrupa’ya bağlayacak en kısa ve ekonomik koridor olacak.”

Abdülkadir Uraloğlu

2028’DE AÇILACAK

Demir yolu projesinin ihalesinin bu yıl yapılacağını da sözlerine ekleyen Uraloğlu, ihalenin ardından yapımın 4-5 yıl süreceğini ve projenin 2028 yılı içinde hayata geçirileceğini kaydetti.