İstanbul’un iş ve finans merkezlerinden Zincirlikuyu’da yükselen Çiftçi Towers’ta satışa çıkan 111 daire, dikkat çeken fiyatları ve konumuyla öne çıkıyor. Boğaz’daki üç köprüyü gören, sismik izolatörlü dairelerin fiyatı 1.9 milyon dolar (yaklaşık 72 milyon TL) ile 6.5 milyon dolar (yaklaşık 250 milyon TL) arasında değişiyor.

YÜKSEK YATIRIM DEĞERİ

Türkerler Holding’in bankadan devraldığı Çiftçi Towers projesi, 292 bin metrekare inşaat alanı ve 450 milyon dolar yatırım değerine sahip. İki kuleden oluşan projede her kule 45 katlı olup, zemin altında 10 kat yer alıyor. Satışta olan daireler, KDV avantajıyla birinci el olarak sunuluyor.

OTURUM AMACIYLA ALIM YAPILIYOR

Dünya'dan Hamide Hangül'ün aktardığına göre Türkerler GYO Satış ve Pazarlama Direktörü Dilek Karagöz, düzenlenen toplantıda satışların 15 Ocak’ta başladığını ve şu ana kadar yüzde 20’sinin tamamlandığını söyledi. Karagöz, daire alımlarının büyük çoğunluğunun oturum amaçlı yapıldığını vurgulayarak, “En çok tercih edilen daireler 242 metrekarelik 3+1’ler. 5+1 daireler ise 300 metrekare. Alıcılarımız arasında avukatlar, iş insanları gibi üst segment profiller var” dedi.

SATIŞLAR TAMAMEN PEŞİN YAPILIYOR

Projede taksit ya da vade uygulanmadığını belirten Karagöz, satışların tamamının peşin olarak gerçekleştiğini ifade etti. Aidatlar ise 35 bin TL ile 60 bin TL arasında değişiyor. Yabancı yatırımcılardan sınırlı sayıda talep geldiğini de ekleyen Karagöz, “Şu ana kadar sadece birkaç İranlı alıcıdan teklif aldık” dedi. Daire kiraları ise 7 bin dolar seviyesinden başlayıp 15 bin dolara kadar çıkıyor.

MAHALL İSTANBUL 2025 SONUNDA AÇILACAK

Türkerler Gayrimenkul Yönetim A.Ş. Genel Müdürü İhsan Salar, Çiftçi Towers bünyesinde yer alan 40 bin metrekarelik AVM projesi Mahall İstanbul’un 2025’in son çeyreğinde açılmasının planlandığını açıkladı. 160 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek olan AVM’de 200 mağaza yer alacak. Proje, metro ve metrobüse yürüme mesafesinde, İstanbul Havalimanı’na ise 35 kilometre uzaklıkta konumlanıyor.