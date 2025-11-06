İstanbul'da kan donduran detaylara sahip bir cinayet meydana geldi.



Üsküdar'da yaşayan ve 25 yıldır evli olan Zeynep ve Sinan çifti, Ünalan Mahallesi'ndeki tek katlı gecekonduda yaşamını sürdürüyordu.



Sabah'ta yer alan habere göre, 44 yaşındaki ev hanımı Zeynep G., geçim sıkıntı nedeniyle çocuklarına sahip çıkabilmek adına evde el işi yapıp satıyordu.



'EŞİNİ DÖVÜYORDU'



53 yaşındaki Sinan G.'nin düzenli bir işte çalışmaması ve eve maddi destek olmaması sık sık çift arasında tartışmalara neden olurken, Sinan G.'nin eve alkollü geldiği zamanlarda eşini darp ettiği iddia edildi.



25 YILLIK EŞTEN KAN DONDURAN PLAN



İddiaya göre olayın yaşandığı 15 Ekim akşamı da evine yine alkollü gelen Sinan G., eşine küfürler savurdu, sonra yatağına geçip yattı. Yaşadığı baskı, tehdit ve şiddete karşı büyük öfke duyan Zeynep G. kan donduran bir plan yaparak mutfağa gitti. Yaklaşık 3 litre ayçiçeği yağını büyük bir tencereye koyup ısıtmaya başladı. Yağ kaynama noktasına gelince de tencereyi alıp eşinin uyuduğu odaya gitti. Zeynep G., kızgın yağı yatakta uyuyan eşinin bütün vücuduna döktü.



13 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ



Neye uğradığını anlayamayan adam acı içinde uyandı. Zeynep G. bağırmalar eşliğinde eşine iki kez de tokat atıp evden kaçtı ve yandaki komşuya sığındı. Komşunun ihbarı ile eve gelen sağlık ekipleri, baygınlık geçiren Sinan G.'yi hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan adamın yüzü başta olmak üzere vücudunda yanmamış yer kalmamıştı. Sinan G. 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. 28 Ekim günü doktorlar Sinan G.'nin kalbinin durduğunu belirtti.



SUÇUNU İTİRAF ETTİ: 'BANA GÜN YÜZÜ GÖSTERMEDİ'



Adam yaralamadan gözaltına alınan Zeynep G.'ye, eşi öldüğü için 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla işlem yapıldı. Kan donduran ifadesinde Zeynep G., "25 yıllık evliyiz. Bir gün gün yüzü görmedim. Evliliğimizin ilk yıllarından beri beni darp ediyordu. Kaburgalarım kırıldı, defalarca tedavi oldum. Ayrılmak istedim ama ailemle, çocuklarımla tehdit etti. Çocuklarım için yıllarca katlandım. Olay günü yine alkollü gelip bana olmadık hakaretler etti, sonra da gidip uyudu. O uyuyunca ben de mutfağa gidip 3 litre kadar ayçiçeği yağı vardı, onu tencereye boşaltıp ısıttım. Sonra uyurken üzerine döktüm. Kalkıp bağırmaya başladı. İki tokat atıp evden çıktım. Sonra da polisler gelip beni aldı" dedi. İki çocuk annesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.