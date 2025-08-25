Lausanne karşısında üçlü savunmayla sahaya çıkan Beşiktaş hem oyun hem de skor anlamında beklentilerin altında kaldı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, sınırlı stoper rotasyonunu da göz önünde bulundurarak dörtlü savunmaya dönüş kararı aldı.

ZORUNLU DEĞİŞİM

Tandemde görev yapan oyuncuların formu yetersiz bulunurken, kanatlarda da etkili bir performans sergilenemedi. Orta saha ve santrfor dışında hemen her bölgede sıkıntı ya şayan siyah-beyazlılarda, eski düzene dönüş bir zorunluluk olarak değerlendiriliyor