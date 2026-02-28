3 Mart'ta gerçekleşecek Başak Dolunayı ve Ay Tutulması'na sayılı günler kaldı. Bu dolunay, özellikle 2 burcu kendi gerçeklikleriyle yüzleştirip konfor alanlarından sert bir şekilde çıkaracak.

İkizler (Derin Sorgulama): Hayat yolunuzu ciddi şekilde sorgulayacağınız bir döneme giriyorsunuz. "Başkalarını memnun etmek için kendi hayatımı mı erteliyorum?" sorusu zihninizi meşgul edecek.

Kış aylarından beri üstünü örttüğünüz ve kendinize söylediğiniz pembe yalanlar artık gün yüzüne çıkıyor; sorunları ertelemeyi bırakıp çözme vakti geldi.

Yay (Detaylarda Boğulma): Büyük resmi görmeyi seven Yaylar için Başak'ın "detaycı" enerjisi oldukça boğucu hissettirecek.

Artan mesleki baskılar, sorumluluklar ve uzun zamandır sümen altı edilen çatışmalar sizi köşeye sıkıştırabilir. Bu dönemi atlatmanın tek yolu, inatlaşmayı bırakıp huzurlu bir yalnızlık içinde zihinsel bir mola vermektir.

DOLUNAYIN KAZANANLARI

Herkes kriz yaşarken, Başak burcunun toprak enerjisiyle uyumlanan 2 burç için bu tutulma adeta bir ödül törenine dönüşecek:

Boğa (Finansal ve Ruhsal Ziyafet): Bu dolunay sizin için tam bir hasat zamanı. Hayatınızı düzene koyma, karar alma ve netleşme ihtiyacınız mükemmel bir şekilde karşılanacak. Özellikle kariyer ve para konularında çok karlı teklifler, yeni müşteriler veya büyük bir finansal rahatlama kapıda.

Oğlak (Beklenen İlerleme): Uzun vadeli projelerinizde ve kendi üzerinizde verdiğiniz sabırlı çabaların meyvesini topluyorsunuz. Hayatınızı sağlam temeller üzerine inşa etme dürtünüz dış dünyadan gelen şanslı tesadüflerle desteklenecek. Beklenmedik ödüllere ve somut ilerlemelere hazır olun.

HASSASİYET VE GERGİNLİK HATTI (DİĞER BURÇLAR)

Geriye kalan burçlar ise bu süreci daha çok içsel bir gerginlik, savunma mekanizmaları ve duygusal hassasiyetlerle geçirecek:

Koç: İçsel bir huzursuzluk yaşayabilir, sebepsiz yere tartışmacı ve gergin bir tutum sergileyebilirsiniz.

Terazi ve Balık: Partner uyumsuzlukları veya genel bir tatminsizlik hissiyle kendi kendinize acıma duygusuna kapılabilir, bunu tatsız davranışların arkasına gizleyebilirsiniz.

Yengeç: Eleştiriye karşı olağanüstü bir hassasiyet geliştireceksiniz; sert bir bakış veya küçük bir söz bile sizi derin bir şekilde incitebilir.

Aslan: Gururunuzun kırılmasından korktuğunuz için, yara almadan önce ortamı terk etmeyi veya durumu hızlıca kendi lehinize düzeltmeyi seçeceksiniz.

Başak: Dolunay kendi burcunuzda gerçekleştiği için, en büyük düşmanınız yine kendi acımasız "öz eleştiriniz" olacak. Kendinize karşı fazla katı davranmamalısınız.

Akrep ve Kova: İnsanların size borçlu olduğunu (maddi veya manevi) düşünecek ve gizli bir öfke besleyeceksiniz. Bu günlerde önemli konuları tartışmaktan kesinlikle kaçınmalısınız.