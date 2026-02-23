Gökyüzü meraklıları için önümüzdeki hafta gerçekten nefes kesici bir şölene sahne olacak.

Bir Ay tutulması, Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girerek ay yüzeyine düşen ışığı tamamen engellemesiyle oluşur. Bu esnada Dünya'nın atmosferi güneş ışığını filtreleyerek Ay'a yansıtır ve o alışıldık soluk gri dolunayı, adeta ateşten bir küreye, "Kanlı Ay'a" dönüştürür.

Önümüzdeki günlerde yaşanacak bu tutulmayı on yılın en önemli gökyüzü olaylarından biri yapan detaylar şunlardır:

Tutulmanın tam (kızıl) evresi tam 80 ila 82 dakika sürecek. Kısmi aşamalarla birlikte tüm görsel şölen 5 saati aşacak. Havadaki toz ve nem oranına bağlı olarak Ay, çok derin kırmızı ve turuncu tonlara bürünecek. Bu görsel yoğunluğun bu şartlar altında en az iki yıl daha tekrarlanması beklenmiyor.

Dünyanın farklı bölgelerinden toplamda 2,5 milyardan fazla insan bu olaya tanıklık edebilecek. Bunların 176 milyonu olayı baştan sona izleme şansına erişecek.

KİMLER EN ŞANSLI?

Güney Amerika ülkeleri (özellikle Arjantin, Uruguay ve Şili) tüm aşamaları ufuk çizgisinde mükemmel bir açıyla izleme ayrıcalığına sahip olacak.

Pasifik Okyanusu bölgesi tam görüş mesafesinde kalacak.

Şanslı bölgelerde açık bir havada, şafaktan gün doğana kadar hiçbir özel ekipmana ihtiyaç duyulmadan izlenebilecek.

3 MART 2026 TUTULMA TAKVİMİ (EVRENSEL SAAT - UT)

08:44 - Yarı gölge (başlangıç) evresi

09:50 - Kısmi tutulma başlangıcı

11:04 - Tam tutulmanın (Kızıl Ay) başlangıcı

11:34 - Tutulmanın maksimum (zirve) noktası

12:02 - Tam tutulma evresinin sonu

13:17 - Kısmi tutulmanın sonu

14:22 - Yarı gölge evresinin sonu ve kapanış

Güneş tutulmalarının aksine, Ay tutulmalarını çıplak gözle izlemek yüzde yüz güvenlidir. Gözlerinizi korumanıza gerek yoktur. Ancak deneyiminizi kusursuzlaştırmak için birkaç ipucu hayat kurtarır:

Şehir ışıklarından ve yüksek binalardan uzak, ışık kirliliğinin en düşük olduğu kırsal bir alan seçin.

Ay yüzeyindeki kırmızı tonların ince detaylarını yakalamak için yanınıza mutlaka bir dürbün veya teleskop alın.

Hayal kırıklığı yaşamamak için plan yapmadan önce bölgenizin bulut ve hava tahmin haritalarını kontrol edin.

O anı ölümsüzleştirmek istiyorsanız, uzun pozlama yapabilmek için kameranızı veya telefonunuzu mutlaka bir tripoda sabitleyin.