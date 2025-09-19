İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında “suç örgütü lideri” olduğu iddiasıyla tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ifadenin ardından ev hapsiyle tahliye edilen ve daha sonra ev hapsi de kaldırılan Aziz İhsan Aktaş, bir özel TV’ye röportaj verdi.

‘BİZİM YÜZÜMÜZDEN DEĞİL’

TYT Kanalı’nda gazeteci Nuray Başaran’ın sorularını yanıtlayan Aktaş’ın açıklamalarının itirafları ile çeliştiği dikkat çekti. Aktaş’ın konuşmasından özetler şöyle:

“Benim etkin pişmanlık ifademle sadece üç belediye başkanı tutuklandı. Bugüne kadar tüm belediye başkanları bizim yüzümüzden tutuklanmış değil. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Ayar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara dışında bizim etkin pişmanlık ifademiz dışında tutuklanan belediye başkanı yok. Çalıştığım 34 belediye başkanı var. Ben iftiracı olsam diğer belediye başkanları hakkında neden konuşmayayım?”

“En çok AKP, en çok kamu kurum ve kuruşlarıyla çalıştığım en çok CHP’li belediyeler hakkında ifade verdiğimiz gibi yanlış bilgilendirme yapılıyor. Sadece CHP’li belediye hakkında ifade verdiğimiz söyleniyor. Beşiktaş Belediye Başkanı da zaten bizimle yapılan operasyonda tutuklandı. O da bizim etkin pişmanlık ifademizde tutuklanan biri değil.

‘RÜŞVET İSTEMEDİLER’

“Kardeşlerimle aldığım ihaleler çok büyük para da değil toplamda 3 milyarlık iş yapmışız. CHP’li belediyelerde de işini düzgün yapan var. Ödemeleri düzgün yapan, bir sıkıntı çıkartmayan. Kadıköy, Ataşehir ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ile de çalıştık. Bizden hiçbir rüşvet istemediler. AKP’li belediyeler talep etmedi.”

Suç örgütü lideri denen Aktaş, gazeteci Nuray Başaran ile TV’ye çıktı.

SAVCIYI MI KANDIRDI?

Aktaş’ın ifadeleri çelişkilerle dolu

Aktaş röportajında her ne kadar Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile iş yapmadığını sadece kazı izni almakta zorluk çıkarttığını iddia etse de etkin pişmanlık ifadesinde Bahçetepe’ye seçim çalışmaları için araç verdiğini de iddia etmişti.

Aziz İhsan Aktaş’ın en çok tartışılan olaylarından birisi ise Isparta Belediyesi’ne hediye ettiği Audi A8 marka araç olmuştu. Bu konu hakkında hiç konuşmadı. Onun yerine Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat’ın arasında ciddi rekabet olduğunu iddia etti.

Aziz İhsan Aktaş iktidara yakın medyaya konuşuyor.

Soruşturma delik deşik

Hukukçu Dr. Mehmet R. Gültekin, Aziz İhsan Aktaş’ın TV röportajıyla pek çok kuralın ihlal edildiğini söyledi ve şöyle sıraladı:

- Gizli yürüyen soruşturma ihlal edildi, soruşturma delik deşik oldu

- Suç örgütü lideri TV’deyken örgütün üyeleri cezaevinde tutuklu.

- İddiaların muhatapları tutuklu ve cevap hakları yok. Ekranda açık bir itibar suikastı.

- Kendisine yöneltilen sorular da boş iddialar, soruşturmanın inandırıcılığına zarar verildi.