Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi çerçevesinde yaptığı temaslar kapsamında Çin lideri Şi Cinping ile görüştü.

Görüşmenin ardından "3 milyon Uygur Türkiye’ye getiriliyor" iddiası ortaya atıldı.

İlgili iddianın ardından İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli sosyal medya mecralarında “Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur’un Türkiye’ye getirileceğine dair bir anlaşma yapıldığı” yönünde ortaya atılan iddia tamamen asılsızdır ve dezenformasyon içermektedir.

İddia edildiği şekilde Türkiye ile Çin arasında herhangi bir anlaşma ya da görüşme yapılmamıştır.

Kamuoyunun, uluslararası hassasiyet taşıyan bu tür konularda yalnızca resmî kurumların açıklamalarını esas alması; gerçeği yansıtmayan, spekülatif iddialara itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır."