Araştırmada, "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

26 ilde 12-18 Eylül tarihleri arasında 2 bin kişiyle ve CATI yöntemiyle (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yapılan çalışmada, kararsızlar dağıtılmadan kararsızların oy oranının yüzde 27 ile ilk sırada olduğu, CHP'nin yüzde 23,8 ile ikinci sırada AKP'nin ise yüzde 23 ile üçüncü sırada yer aldığı görüldü.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

DEM yüzde 6,7

MHP yüzde 5,8

İYİ Parti yüzde 3,9

Zafer Partisi yüzde 3,3

YRP yüzde 2,1

A Parti 1,3

TİP yüzde 1

Diğer yüzde 2,1

CHP BİRİNCİ PARTİ

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise CHP'nin yüzde 32.6 ile birinci parti olduğu görüldü.

AKP'nin oy oranı yüzde 31,5 olurken diğer partilerin oy oranı şöyle:

DEM Parti yüzde 9.2

MHP yüzde 7.9

İYİ Parti yüzde 5.3

Zafer Partisi yüzde 4.5

YRP yüzde %2.9

A Parti yüzde 1.8

TİP yüzde 1.4

Diğer 2.9

GENEL BAŞKANLIĞIN ARDINDAN İLK ANKET

CHP lideri Özgür Özel, 5 Kasım 2023'te 38. CHP Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 276 oy farkla ilk kez CHP genel başkanı seçildi. CHP'ye kayyım atayacağı yönündeki iddialar üzerine Özel, 6 Nisan 2025'te olağanüstü kurultay topladı ve seçimleri yeniden kazandı. Son olarak ise 5 Eylül 2025 tarihinde CHP’de 22. Olağanüstü Kurultay kararı alındı. CHP lideri tek aday olarak girdiği seçimlerde 3. kez genel başkan seçildi.

Anket 12-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilirken, dün CHP lideri Özel'in yeniden genel başkan olmasının ardından yayınlanan ilk anket olarak öne çıkıyor.