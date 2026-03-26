Küresel 'Dünya Saati' kampanyası kapsamında bu Cumartesi akşamı Prag, Brno ve Ostrava gibi büyük Çek şehirlerindeki sembolik anıtlar ve kamu binaları bir saatliğine ışıklarını kapatacak.

Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (WWF) öncülüğünde yürütülen etkinlik, sadece sembolik bir karanlık yaratmayı değil; ağaç dikimi, temizlik kampanyaları ve yeşil alan bakımı gibi somut çevresel adımları da teşvik ediyor.

SİMGESEL YAPILAR KARANLIĞA GÖMÜLECEK

Cumartesi akşamı yerel saatle 20:30'da başlayacak olan etkinlikte, Çek Cumhuriyeti'nin en tanınmış silüetleri bir saatliğine karanlıkta kalacak. Işıklarını kapatacak başlıca yapılar şunlar:

Prag'daki Žižkov Televizyon Kulesi

Brno'daki tarihi Špilberk Kalesi

Ostrava'daki Yeni Belediye Binası kulesi

WWF Çek şubesi temsilcisi Lukáš Hrábek, Çek Haber Ajansı'na (ČTK) yaptığı açıklamada, asıl amacın sadece bir anahtar kapatmak olmadığını vurguladı. Hrábek, "Önemli olan, mart ayının sonunda doğaya en az bir saat ayırmaktır" diyerek mümkün olduğunca çok insanı özel doğa etkinliklerine dahil etmeyi hedeflediklerini belirtti. WWF Çek Cumhuriyeti Direktörü Lenka Fryčová ise "Küçük bir adım bile önemlidir ve birlikte büyük bir etki yaratabilirler" sözleriyle toplumsal katılımın gücüne dikkat çekti.

Organizatörler, vatandaşların sadece Cumartesi akşamı 20:30'daki sembolik saatte değil, tüm hafta sonu boyunca doğa için eyleme geçebileceklerini belirtiyor. Kampanya web sitesinde önerilen bireysel faaliyetlerden bazıları şunlar:

Yeni fidanlar ve bitkiler dikmek.

En az bir saatliğine dijital dünyadan uzaklaşarak (dijital detoks) enerji tasarrufu sağlamak.

Karbon ayak izini düşürmek için yerel çiftçileri ve üreticileri bulup desteklemek.

Evsel atık yönetimini iyileştirerek biyolojik atıkları (kompost) ayırmaya başlamak.

Doğayı ve sürdürülebilirliği merkeze alan yöntemlerle yemek pişirmek.

Vatandaşlar ayrıca kampanya web sitesinde kendi profillerini oluşturarak kişisel çevre meydan okumaları (challenge) başlatabiliyor ve çevrelerindeki insanları bu harekete davet edebiliyor.

DÜNYA SAATİ'NİN KISA TARİHÇESİ

Dünya çapında WWF tarafından koordine edilen Dünya Saati, ilk kez 2007 yılında Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlendi ve o gün ünlü Sidney Opera Binası'nın ışıkları kapatılarak küresel bir akımın temeli atıldı. Her yıl geleneksel olarak Mart ayının son Cumartesi günü gerçekleştirilen bu kampanya, 2010 yılından bu yana Çek Cumhuriyeti'nde de aktif olarak düzenleniyor.