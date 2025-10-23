Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumak amacıyla yürüttüğü denetimlerin ardından taklit veya tağşiş yaptığı belirlenen firmaları kamuoyuna açıkladı.

22 Ekim 2025 tarihli güncel listede, özellikle sucuklarda yapılan hileler dikkat çekti.

Bakanlığın analizlerine göre Afyonkarahisar, Kütahya ve Aksaray illerinde üretilen bazı sucuklarda, mekanik ayrılmış kanatlı eti ve sakatat (baş, dil, taşlık) kullanıldığı tespit edildi.

Afyonkarahisar merkezli birçok markanın ürünlerinde dana eti yerine bu maddelerin kullanıldığı belirlendi.

Bu markalar arasında Afyon Keyf-i Sucuk, Afyonkarahisar Tütüncüoğlu, Afyonkarahisar Soylutürk, Afyon Güç Birliği ve Afyonkarahisar Kocatürk isimleri yer aldı.

Bakanlık, söz konusu ürünlerin parti numaralarıyla birlikte tam listesini “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresinden kamuoyuna duyurdu.

SUCUKTAN BÖREĞE, LAHMACUNDAN BALA... SKANDAL GENİŞLİYOR

Sucuklarla sınırlı kalmayan denetim sonuçlarında, farklı gıda gruplarında da benzer hileler ortaya çıktı.

-Tarhanada yasaklı gıda boyası,

-Kıymalı kol böreği ve dana köftede sakatat eti,

-Baharatlarda yabancı madde,

-Balda taklit ürün,

-Lahmacun harcında ise kanatlı eti tespit edildi.

Bu tespitler, gıda üretiminde halk sağlığını tehlikeye atabilecek uygulamaların hâlâ devam ettiğini gösterdi.

Uzmanlar, bu tarz ürünlerin uzun vadede bağışıklık sistemi zayıflığı, alerjik reaksiyonlar ve sindirim sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

İŞTE GÜNCEL TAKTLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN ÜRÜNLERİN LİSTESİ