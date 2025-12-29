Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan IŞİD operasyonu sırasında çıkan çatışmada 3 polis şehit oldu. 8 polis ve 1 bekçi ise yaralandı.

Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken; çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Olayın ardından 5 ay öncesine ait bazı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

19 Ağustos tarihinde paylaşılan görüntülerde; Arapça yazıların olduğu bir düğün konvoyu göze çarpıyor.

Görüntülerde bayrak siyah zemin üzerine beyaz Arapça, “kelime-i tevhid/şehadet” yazılı olan, Türkiye’de genelde “Tevhid bayrağı” olarak anılan bayraklar yer alıyor.

Videonun paylaşıldığı dönemde bir düğün konvoyu olduğu belirtilirken; polisin konvoyu durdurduğu ve bayrakların indirilmesi istendiği kaydedildi.

Videoda ayrıca polis ekiplerinin de bölgeye intikal ettiği görülüyor.

Yine videonun paylaşıldığı dönemde, "Bunlar kim ve amaçları ne?" soruları öne çıkarken sosyal medyada "Yalova olayı geliyorum demiş' yorumlarına neden oldu.

İşte o konvoydan bazı görüntüler: