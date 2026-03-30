Ekonomi programı ile emek yoğun sektörler son 3 yılda ihracatta ve istihdamda büyük kan kaybı yaşarken, tekstil, giyim ve deri sektörü büyük bir kriz ile karşı karşıya kaldı.

Türkiye’nin 3 sektörde nasıl büyük kayıp yaşadığını ortaya koyan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerine göre, tekstil, giyim ve deri sektöründe her 100 işletmeden 15’i kapandı.

Üç yıl içinde 10 bin 746 işletme kapısına kilit vururken, 403 bin 59 kişi işçi ise işsizler ordusuna katıldı. Sektörlerin Mısır ve Tunus gibi ülkelere kaymasından daha da önemlisi Türkiye AB pazarını Çin’e kaybediyor. Son bir yılda 97 ürün grubunun 44’ünde Çin’e karşı mücadele verilemedi ve pazar kaybı gerçekleşti.

3 ÇALIŞANDAN 1’i KAYBETTİ

Tekstilde arka arkaya yaşanan krizler nedeniyle 2022-2025 arasında 137 bin 483 kişi işsiz kaldı. Bu süreçte 1843 tekstil işyeri de kapandı. Sektördeki azalan istihdam sayısı yüzde 28’e karşılık geliyor. Yine giyim sektöründe ise aynı dönemde 8 bin 93 işyeri kapısına kilit vururken, 239 bin 222 kişi işsizler ordusuna dahil oldu. Deri sektöründe de kayıplar sürdü. Son 3 yılda 792 deri atölyesi kapandı. Sektörde 26 bin 354 kişi işini kaybetti.

2025 yılı sonunda çıkan yasa ile İşsizlik Fonu’ndan aktarılan tutarlar ile tekstil ve konfeksiyon istihdamını koruyan işletmelere verilecek destek de yetersiz kaldı. İstihdamı Koruma Destek Programı Yönetmeliğindeki değişiklikle büyük işletmeler için uygulanan 250 çalışan sınırının kaldırılması sektördeki kanayan yarayı durdurmadı. Çünkü istihdam kaybının yaklaşık yüzde 40’ını 250 ve üzeri işçi çalıştıran firmalar oluşturdu.