Olay, sabah saatlerinde Yahşihan Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstriyel ekipman üretim tesisinde meydana geldi.

Kaynak yapmak için hava kazanının içine giren işçiler Mutlu Atay ve Tekin Omay, 3 ton ağırlığındaki sac levhanın kayması sonucu levhanın altında kaldı.

İş arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, levhanın altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaştı.

İşçilerin cesetleri, yapılan incelemeden sonra hastane morguna götürüldü, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.