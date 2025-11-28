Olay, sabah saatlerinde Yahşihan Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstriyel ekipman üretim tesisinde meydana geldi.
Kaynak yapmak için hava kazanının içine giren işçiler Mutlu Atay ve Tekin Omay, 3 ton ağırlığındaki sac levhanın kayması sonucu levhanın altında kaldı.
İş arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, levhanın altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaştı.
İşçilerin cesetleri, yapılan incelemeden sonra hastane morguna götürüldü, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.