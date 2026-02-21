6 Şubat 2023’te “Asrın Depremi’’ 11 kenti yıktı 53 bin can gitti. Depremin ardından deprem konutlarının bir yılda tamamlanacağı açıklandı ancak hâlâ konteynerde kalan 300 bin kişi var. İktidar ise “İtibardan tasarruf olmaz” diyerek deprem konutları teslim törenlerini şova dönüştürüyor. SÖZCÜ bu törenlerin maliyetlerine ulaştı ve tam 27 milyon lira harcandığını belirledi.

BRANDA KAPLANDI

27 Aralık’ta “Asrın felaketinden Asrın İnşasına…

455 bin konut tamam” sloganı ile Hatay’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı tören düzenlendi. Erdoğan ve protokol geleceği için günler öncesinden çalışmalar başladı. Çamurlu yollar asfaltlandı, törenin yapılacağı bölgedeki şantiye halindeki binaların yüzü gözükmesin diye brandalarla kapatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bu organizasyon için 8 milyon 935 bin TL ödediği açığa çıktı. Adıyaman’da ise 350 bininci konut teslim töreni 15 Kasım 2025’te yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı “Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam” sloganlı konut kura ve anahtar teslim töreni organizasyonu Bakanlığa 8 milyon 430 bin TL’ye mal oldu. Kahramanmaraş’ta 19 Haziran 2025’te düzenlenen Erdoğan’ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de katıldığı “250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslim ve Kura Çekim Töreni” için de Çevre Bakanlığı kasasından 9 milyon 720 bin TL ödendiği belirlendi.

AYNI ŞİRKET

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın tüm organizasyonlarında aynı şirketle sözleşme imzalaması dikkat çekti. Fikret Karadeniz’in yönetim kurulu başkanı olduğu YRD İstanbul Şirketi, AKP’nin tüm miting organizasyonlarını da yapıyor.

Ünlü isimler Bakanlık reklamında oynadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremleri sonrası başlatılan “Asrın İnşa Seferberliği”ni anlatan tanıtım filmi yayınladı. Bakan Murat Kurum’un paylaştığı “Bu Başarı Türkiye’nin” adlı filmde futbolcu Volkan Demirel, müzisyen Orhan Gencebay, şef Arda Türkmen, gazeteci Fulya Öztürk ve şarkıcı Demet Akalın gibi çok sayıda tanınmış isim yer aldı. Filmde depremzedelerin taşınma süreci gösterildi.