Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesi Keltepe mevkisinde dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, Osman K. yönetimindeki hafif ticari araç, Karayolları’na ait Nevzat K. idaresindeki kamyonla çarpıştı.

3'Ü KARDEŞ 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada hafif ticari araçta bulunan Şaban Geyik ile kayınbiraderleri Süleyman Kurt, Nihat Kurt ve Şahin Kurt hayatını kaybetti. Kazada sürücüler Nevzat K. ve Osman K. ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan otopsi işlemlerinin ardından hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi. Cenazeler, Gümüşhacıköy ilçesi Karacaören köyünde bugün öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Üç kardeşin tabutları yan yana konurken, aile yakınları ve köy sakinleri gözyaşlarına boğuldu.