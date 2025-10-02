CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından cevaplandırılmasını istediği önergesinde “AK yöneticilerinin masrafları devlet bütçesinden mi karşılandı?” diye sordu.

Emre, “Siyasi parti yöneticileri devlet heyetinde yer alıyor, kamu kaynakları, partizanca kullanılıyor. AKP Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ile Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, hangi sıfatla resmi temaslara dahil edilmiştir?” ifadelerini kullandı. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çok sayıda partili ABD’ye gitmiş heyette yer alan AKP’nin Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Levent Ali Yıldız ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda çalışan Bahar Batu’nun düğünü 291 milyon dolar harcanarak inşa edilen New York’taki Türkevi’nde yapılmıştı.

KİMLER KATILMIŞTI?

ABD gezisinde, 9 bakanın yanı sıra eski Başbakan Binali Yıldırım, AKP genel başkan yardımcıları, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ve Afrika Kültür Evi Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, AKP Genel Merkez Yurt Dışı Sorumlusu Muhammed Fatih Toprak da yer almıştı.