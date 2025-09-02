Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Ağustos’ta Çin’in Tianjin kentinde başlayan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’ne üç devlet uçağıyla katıldı. Bu uçaklardan ilki kendisinin ve ailesinin yer aldığı Cumhurbaşkanlığı VIP uçağıydı.

TRK1 kuyruk numaralı uçak, Katar Emiri’nin hediye ettiği Boeing 747-8’di. İkincisi resmi heyeti taşıyan Airbus A330 uçağıydı.

PUTİN’E BÖYLE TÖREN YAPILMADI

Erdoğan’ın konvoyundaki makam araçları ve ekipmanlar ise bir gün önce askeri Airbus A400M kargo uçağı, Koca Yusuf ile ulaştırıldı.

Pekin yönetimi, Erdoğan’ı havaalanında birinci sınıf bir protokolle karşıladı. Bandolar çalındı, çocuklar yerel kıyafetleriyle göster yaptı ve çiçek buketleri ikram edildi. Rusya lideri Putin’i karşılarken ise bunların hiçbiri yoktu.

EŞLİ YEMEK DAVETİ

Emine Erdoğan, Çin Devlet başkanı Şi’nin liderler onuruna verdiği yemekte eşi Erdoğan’a eşlik etti. Programda, Nepal, Ermenistan, Malezya, Moğolistan, Azerbaycan, İran, Mısır, Özbekistan liderlerinin eşleri ile İran Cumhurbaşkanın kızı yer aldı.