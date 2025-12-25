Yunanistan medyasında yer alan habere göre Atina, Güney Lefkoşa ve Kudüs arasındaki askeri bağlar stratejik bir seviyeye taşınıyor. 2026 yılı için hazırlanan yeni savunma işbirliği programı; İHA karşıtı sistemler, elektronik harp, ortak tatbikatlar ve ileri teknoloji füze sistemlerini kapsıyor.

İLERİ SİLAH SISTEMLERİ

Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail arasındaki üçlü zirvenin tamamlanmasından sadece birkaç saat sonra, üç ülkenin askeri kurmayları Güney Lefkoşa’da bir araya gelerek Ortak Eylem Planı ve Atina-Kudüs Savunma İşbirliği Programı’nı imzaladı. Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail’in Meriç’ten Orta Doğu’ya kadar tüm bölgede tam bir operasyonel hakimiyet ve erken uyarı avantajı elde etmesi hedefleniyor.

Planlanan silah sistemlerinin ve radar ağlarının gelecekte devreye girmesiyle; Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail’in, Meriç’ten Orta Doğu’ya kadar tüm bölgede tam bir operasyonel hakimiyet ve erken uyarı avantajı elde etmesi hedefleniyor.

- Taraflar, “soft kill” (yumuşak) ve “hard kill” (sert) imha yöntemleri üzerinde çalışacak.

- İsrail savaş uçakları, Yunanistan’da düzenlenen uluslararası “İniochos” hava tatbikatına katılacak.

- Yunanistan’ın, İsrail liderliğindeki “Noble Dina 2026”ya firkateyn, denizaltı ve savaş uçaklarıyla katılacak.

Atina ve Tel Aviv basınında “Ankara’ya mesaj” olarak yer alan zirveden hemen sonra anlaşma imzalandı.

HASSAS GÜDÜMLÜ

- Kıbrıs Rum Kesimi’nin İsrail’den aldığı Barak MX hava savunma sisteminin devreye alınması, Yunan Hava Kuvvetleri için modern hava savunmasına karşı eğitim imkânı sağlayacak.

- Yunanistan, OSA-AK, Hawk ve S-300 sistemlerinin yerine Spyder, Barak MX veya David’s Sling seçeneklerinden birini değerlendirmeye aldı.

- 2026’da, modernize edilmiş Yunan F-16’ları için Rampage ve Spice 1000/2000 hassas güdümlü mühimmatların ilk partilerinin teslim edilmesi bekleniyor.