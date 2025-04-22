Fransa’da otoyol sürücülerini doğrudan ilgilendiren yeni bir trafik uygulaması hayata geçirildi. 9 Nisan 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, 'güvenlik koridoru' kuralını hatırlatmak amacıyla tasarlanan 3 yeni trafik levhası ülke genelindeki otobanlarda kullanılmaya başlandı.

SR53a, SR53b ve SR53c kodlarıyla tanımlanan bu levhalar, sürücüleri özellikle acil durum araçlarına karşı daha dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

KURAL NE DİYOR?

Fransa’da 2018’den beri yürürlükte olan bu kurala göre, otoyolda acil servis araçları, ambulanslar ya da polis araçları gibi ışıkları yanan bir araçla karşılaşan sürücüler:

Öncelikle hızını düşürmeli, mümkünse şerit değiştirerek güvenli bir mesafe bırakmalı, şerit değiştirme şansı yoksa araçtan olabildiğince uzak geçmeli.

YENİ LEVHALAR NASIL ÇALIŞIYOR?

Yeni uygulamada kullanılan levhalar, sürücülere sırasıyla şu mesajları veriyor:

- Yavaşla

- Uzaklaş

- Şerit değiştir (eğer mümkünse)

Bu levhalar yaklaşık 300 metrelik aralıklarla yerleştiriliyor ve özellikle yoğun trafiğin olduğu bölgelerde sürücüleri önceden uyararak refleks geliştirmelerini sağlıyor.

KURALA UYMAYANA PARA CEZASI VAR

Bu kurala uymayan sürücüler 135 Euro para cezası ödemek ve sürücü puanı kaybı yaşamak zorunda kalacak. Uygulamanın ilk testleri daha önce Fransa’daki yoğun trafik bölgelerinde yapılmıştı. Şimdi ise ülke geneline yayılıyor.