Spotify, her yıl merakla beklenen 2025 Wrapped verilerini yayınladı. Hem Türkiye’de hem de dünyada yıl boyunca en çok dinlenen sanatçı, albüm, şarkı ve podcast'ler belli oldu.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK DİNLENEN İSİM ŞAŞIRTTI

Türkiye'de 2025 yılında en çok dinlenen ismi BLOK3 oldu. Aynı zamanda yılın en çok dinlenen şarkısı da yine sanatçıya ait "Sevmeyi Denemedin" parçası oldu. En çok dinlenen sanatçılar listesinde BLOK3'ün ardından Ati242 geldi. Onları sırasıyla Semicenk, Era7capone ve Lvbel C5 takip etti.

Her yıl listelerin üst sıralarında yer almayı başaran Sezen Aksu, 2025’te de Türkiye’nin en çok dinlenen kadın sanatçısı olarak yine öne çıktı. Listelerde rap müziği baskın olurken Dedublüman, Hande Yener, Simge, Ebru Gündeş ve Sertab Erener gibi isimler de ilk 20'ye girerek farklı türlerin güçlü temsilini sağladı.

İLK YÜZ ŞARKININ 98'İ TÜRKİYE'DEN

2025 verilerine göre, Türkiye’de yerli müzik dinlemeleri geçen yıla kıyasla %10'dan fazla arttı. Bu yıl en çok dinlenen ilk 100 şarkının 98'inin yerli olması, Türkiye'de yerli müziğe olan ilginin rekor seviyeye ulaştığını gösterdi.

YILIN ŞARKISI: SEVMEYİ DENEMEDİN

2025'in Türkiye'de en çok dinlenen şarkısı BLOK3 imzalı "Sevmeyi Denemedin" oldu. Onu Semicenk’in "Sen Kaldın", BLOK3 ve Ati242’nin ortak parçası "Keşke" izledi.

Listenin üst sıralarında yer alan diğer dikkat çekici parçalar ise şöyle:

SONBAHAR – Era7capone, Poizi, SNOW

Sana Güvenmiyorum – Dedublüman & Aleyna Tilki

KADIN SANATÇILARIN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

Ayrıca liste, kadın müzisyenlerin yükselişinin de hız kesmeden devam ettiğini ortaya koydu. 2021'den 2025'e yerli kadın sanatçıların en çok dinlenen listelerindeki görünürlüğü %90'dan fazla arttı.

Spotify'ın kadın sanatçıları desteklediği EQUAL programı kapsamında 2025'te en çok dinlenen EQUAL sanatçısı Sezen Aksu oldu. Listenin devamında Gülşen, Hande Yener, Ebru Gündeş ve 2025 Eylül EQUAL Elçisi manifest yer aldı.

RAP VE NOSTALJİ BİR ARADA

En çok dinlenen albümlerde zirve, geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine Ati242'nin "Manifesto" adlı albümünün oldu. Onu yılın önemli çıkışlarından birine imza atan manifestin "manifestival" albümü takip etti.

İlk 10'da yer alan diğer albümler:

OBSESIF – BLOK3

SÖZDE KİMSELER SEVMİYOR – Lvbel C5

AKKOR – Melike Şahin

Listede ayrıca Yaşar'ın "Divane", Bengü’nün "İkinci Hal" ve Kenan Doğulu'nun "Festival" gibi nostalji albümlerinin de bulunması dikkat çekti.

ZİRVE BAD BUNNY'İN

Dünya çapında en çok dinlenen sanatçısı Bad Bunny oldu. Sanatçının yıllık dinlenme sayısı 19,8 milyarı aştı.

Global ilk beşte şu isimler yer aldı:

Bad Bunny

Taylor Swift

The Weeknd

Drake

Billie Eilish

Dünya çapında yılın şarkısı ise Lady Gaga & Bruno Mars’ın "Die With A Smile" adlı parçası oldu; şarkı 1,7 milyardan fazla dinlendi.

İŞTE EN ÇOK DİNLENEN PODCAST

2025'te Türkiye’de en çok dinlenen podcast serisi ise 'Ortamlarda Satılacak Bilgi' oldu. Onu Kendine İyi Davran ve Hayalhanem takip etti.

İlk beşte yer alan diğer popüler podcast’ler:

Meksika Açmazı

Merdiven Altı Terapi