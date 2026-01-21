Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2023 yılında memur için verilen 8 bin liralık seyyanen zammın emekliye de yansıtılacağını açıkladı ancak bu söz tutulmadı. En düşük emekli aylığının 1.062 TL’lik artışla 20 bin TL’ye yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti. Teklifin bu hafta Meclis Genel Kurulu’na getirilmesi bekleniyor. Oysa Erdoğan, 14 Mayıs 2023’te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminden 3 gün önce emeklilerde büyük beklentiye neden olan açıklamasında şöyle konuşmuştu: “En düşük memur maaşını 22 bin lira seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz, milletimize hayırlı olsun.”

Tayyip Erdoğan, 11 Mayıs 2023’te memur maaşlarına yapılan seyyanen zam için sosyal medyada bu paylaşımı yaptı.

FARK BÜYÜDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Temmuz 2023’te de kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, “Çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz” diyerek şunları söylemişti: “Kamu işçisini ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak, çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız, bunu yılbaşı civarı neticelendirmeyi planlıyoruz.”

21 BİN TL’LİK KAYIP

Söz konusu açıklama milyonlarca emekliyi heyecanlandırsa da seçim öncesindeki bu vaat yerine getirilmedi. Hükümete yakın Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın da memurların çalışırken aldığı maaş ile emeklilikte aldığı maaş arasındaki farka dikkat çekmişti. Yalçın, “Emekli memura 8 bin 71 TL seyyanen zam o gün ‘yansıtacağız’ denilip yansıtılmadığı için bugün her emekli memurun 21 bin 150 TL zararı var” demişti.

Emekliler iktidara kırmızı kart çıkarttı. Rize, İstanbul ve Samsun, eylemlere sahne oldu.

Emekli sokağa çıktı 20 bin TL’lik aylığı protesto etti

Emekliler, yurdun dört bir yanında Rize’de, İstanbul’da, Samsun’da ve Ankara’da sokağa dökülerek, 20 bin TL’lik en düşük emekli maaşını protesto etti. Ankara Sakarya Caddesi’nde toplanan emekliler seçim sandığı ile eylem yaptı ve iktidara kırmızı kart gösterdi. ‘Dilenci değil, emekliyiz’ pankartı açıldı. Yapılan açıklamada “Bir ülkede emekli, pazardan ağlayarak atık topluyorsa oradaki sorun düzenin kendisidir” denildi.

İstanbul Söğütlüçeşme’deki eylemde ise emekliler, “İktidar ve iktidar destekçisi milletvekillerine bir kez daha hatırlatıyoruz: Bıçak kemikte” ifadelerini kullandı.

SİZ SORUMLUSUNUZ

Tüm Emeklilerin Sendikası’nın eyleminde emekliler şöyle konuştu: “Bundan sonra; çalışırken kazaya kurban giden, soğukta kaybedilen, tedavi edilemeyen, beslenemeyen, barınamayan her emeklinin yaşamından siz sorumlusunuz. Son kez uyarıyoruz. Bütün emeklilerin aylığına ek makul artış yapılmalıdır” denildi.

Sendikanın Rize’deki eyleminde ise en düşük emekli aylığının işe yeni başlayan memurun maaşına eşitlenmesi istendi. Emekliler taleplerini şöyle sıraladı: “Aylık bağlama oranları ve katsayılar adil biçimde yeniden düzenlensin. 5510 sayılı yasa yeniden ele alınsın. Maaş artışları kağıt üzerinde değil, pazarda ve mutfakta hissedilsin. Sağlık hizmetleri ücretsiz ve erişilebilir olsun.” Yavuz ALATAN/SÖZCÜ