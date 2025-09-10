3 yıldır kesintisiz çatışmalarla dünya gündeminden düşmeyen Ukrayna - Rusya savaşına ilk kez başka bir ülke daha dahil oldu.

Polonya, sınırlarına giren Rus İHA'sını vurarak ilk kez savaşta taraf ülkelerinden birine silahlı müdahalede bulunmuş oldu.

Olay üzerine ABD F-35'leri ve tankerler Polonya semalarında tur üstüne tur attı. Ancak Rusya'dan ne yeni bir saldırı, ne de bir açıklama geldi.

10 RUS İHASI VURULDU

Varşova hükümeti, Rus İHA'sının sınır ihlalini doğrudan saldırı olarak niteledi. Ukrayna'nın doğu sınırındaki komşu Polonya, hem Rusya'yla çalkantılı bir geçmişe sahip, hem de Ukrayna'nın finansörlerinden biri.

Polonya ordusu, Rus saldırıları sırasında birçok insansız hava aracının defalarca ülke sınırını geçtiğini bildirdi.

Radarlar 10’dan fazla cismi izledi ve tehdit oluşturabilecek olanların etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Polonya ordusu, yaptığı açıklamada “Hava sahamıza giren bazı insansız hava araçları vuruldu. Bu cisimlerin olası enkazlarını bulmak için arama çalışmaları sürüyor” denildi. Şu ana kadar enkazlardan birinin bulunduğu aktarıldı.

Bu esnada Polonya Başbakanı Donald Tusk operasyonların sürdüğünü ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile sürekli temas halinde olduğunu açıkladı. Hükümet sabah erken saatlerde olağanüstü bakanlar kurulu toplantısı kararı aldı.

POLONYA ALARMA GEÇTİ

Varşova’daki Chopin Havalimanı askeri hareketlilik nedeniyle hava sahasını kapattığını açıkladı. Halkın evlerinde kalması istendi, Podlaskie, Mazowieckie ve Lublin bölgelerinin risk altında olduğu açıklandı.

Uçuş takip verilerine göre sabah erken saatlerde buraya inecek uçaklar Katowice, Wroclaw ve Poznan’a yönlendirildi.

ABD Federal Havacılık Dairesi, Chopin’in yanı sıra Ukrayna’ya hem yolcu hem silah transferlerinde kilit nokta olan Rzeszow–Jasionka dahil dört havalimanının geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

Ukrayna hava kuvvetleri de ülkenin batısındaki Volyn ve Lviv dahil pek çok bölgenin gece boyunca hava saldırısı alarmı altında olduğunu duyurdu.

ABD'DEN TEPKİLER GECİKMEDİ

ABD’de Demokrat senatör Dick Durbin Rusya’nın NATO hava sahasını ihlallerini “Putin’in kararlılığımızı sınadığına dair açık bir işaret” olarak değerlendirdi.

Cumhuriyetçi temsilci Joe Wilson ise Rusya’nın “NATO müttefiki Polonya’ya saldırdığını” belirterek bunu “savaş başlatacak bir eylem” olarak niteledi. Wilson, ABD Başkanı Donald Trump’a Rusya’yı iflasa sürükleyecek yaptırımlar uygulama çağrısı yaptı.

Trump ise geçtiğimiz günlerde Moskova’ya yönelik ikinci aşama yaptırımlara hazır olduğunu açıklamıştı.

Avrupa Birliği de Washington’da ortak adımlar için temaslarda bulunurken Polonya, Belarus sınırını Rusya’nın öncülük ettiği tatbikatlar nedeniyle kapatma kararı aldı.