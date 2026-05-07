İlk seçimine 15 Şubat 1998’de girdi. Vefa Küçük’e karşı 1 oy farkla kazandı ve o gün o 1 oyla Fenerbahçe’nin tarihi değişti. 12 kez başkan seçildi. 20 yıl başkanlık yaptı. 6 şampiyonluk kazandırdı. 2018’de Ali Koç’a kaybetti. Aradan 8 yıl geçti. 19 şampiyonluk ve 3 yıldız bıraktığı gibi duruyor. Kulüp bir adım ileri gitmedi. Aziz Yıldırım, dün bu tabloya karşı 14. kez başkanlığa aday olduğunu açıkladı. “Gelin bir olalım, beraber olalım ve Fenerbahçemizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyalım” dedi.

ŞAMPİYONLUK İÇİN KADRO KURACAK

Aziz Yıldırım öncelikli olarak Fenerbahçe’yi şampiyonluğa ulaştıracak kadroyu kurmayı hedefliyor. En önemli projesi zaten şampiyonluk. Kolları sıvarken kurmalarına “Çocuklar bizden şampiyonluk bekliyor, şampiyon olacağız” dedi. Güçlü bir yönetim kurulu oluşturmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Eski çalışma arkadaşlarının yanı sıra yeni yüzleri de ekibine dahil etmesi bekleniyor. Yani Yıldırım, Fenerbahçe’yi 2018’de bıraktığı noktadan alıp, ileri taşımak için yola çıktı.