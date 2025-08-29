

Haziran ayında gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçları 25 Ağustos'ta açıklandı. Yurt dışında okuyup çalışmak isteyen öğrenciler ise Avrupa kapılarını zorlamaya başladı. 30 Avrupa ülkesi hem çalışma hem okuma izni verirken, 15'i ise çalışma iznine bile gerek duymuyor.

ÇALIŞMA İZNİ İSTEMEYEN AVRUPA ÜLKELERİ

Britanya

Fransa

İrlanda

İsveç

Finlandiya

Portekiz

Bulgaristan

Romanya

Macaristan

Polonya

Slovakya

Estonya

Letonya

Litvanya

ÇALIŞMA İZNİ İSTEYEN AVRUPA ÜLKELERİ

Bazı ülkeler ise öğrencilere çalışma iznini şart koşuyor. AB dışından gelen öğrenciler, çalışma izni almak zorunda. İşte o ülkeler:

İspanya

Hollanda

Slovenya

Norveç

Malta

Lüksemburg

İzlanda

AVRUPA ÇALIŞMA ŞARTLARI NELER?

Bir öğrenci Avrupa'da maksimum 20 saat çalışabilir. Bazı ülkeler ise yaz tatillerinde öğrencilere tam zamanlı çalışma izni verebiliyor. Saat başı en yüksek ödemeyi yapan ülkeler ise Lüksemburg (18 avro/865 lira) ve İzlanda (16 ila 18 avro yani 769 ila 865 lira).

DİĞER ÜLKELER İSE ŞÖYLE:

Britanya'da 977 sterlin (54 bin 311 lira)

Almanya ve İspanya’da yaklaşık 1111 avro (53 bin 382 lira)

Fransa’da 900 avro (43 bin 277 lira)

İtalya’da 600 ila 750 avro (28 bin 851 ila 36 bin 64 lira)