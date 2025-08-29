Haziran ayında gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçları 25 Ağustos'ta açıklandı. Yurt dışında okuyup çalışmak isteyen öğrenciler ise Avrupa kapılarını zorlamaya başladı. 30 Avrupa ülkesi hem çalışma hem okuma izni verirken, 15'i ise çalışma iznine bile gerek duymuyor.
ÇALIŞMA İZNİ İSTEMEYEN AVRUPA ÜLKELERİ
Britanya
Fransa
İrlanda
İsveç
Finlandiya
Portekiz
Bulgaristan
Romanya
Macaristan
Polonya
Slovakya
Estonya
Letonya
Litvanya
ÇALIŞMA İZNİ İSTEYEN AVRUPA ÜLKELERİ
Bazı ülkeler ise öğrencilere çalışma iznini şart koşuyor. AB dışından gelen öğrenciler, çalışma izni almak zorunda. İşte o ülkeler:
İspanya
Hollanda
Slovenya
Norveç
Malta
Lüksemburg
İzlanda
AVRUPA ÇALIŞMA ŞARTLARI NELER?
Bir öğrenci Avrupa'da maksimum 20 saat çalışabilir. Bazı ülkeler ise yaz tatillerinde öğrencilere tam zamanlı çalışma izni verebiliyor. Saat başı en yüksek ödemeyi yapan ülkeler ise Lüksemburg (18 avro/865 lira) ve İzlanda (16 ila 18 avro yani 769 ila 865 lira).
DİĞER ÜLKELER İSE ŞÖYLE:
Britanya'da 977 sterlin (54 bin 311 lira)
Almanya ve İspanya’da yaklaşık 1111 avro (53 bin 382 lira)
Fransa’da 900 avro (43 bin 277 lira)
İtalya’da 600 ila 750 avro (28 bin 851 ila 36 bin 64 lira)