Temelleri 2002 yılında Giresun’da atılan ve iş hacminin hızla büyümesi üzerine üretim üssünü sanayinin kalbi Bursa’ya taşıyan Prolift Asansör Sanayi ve Ticaret A.Ş., sektörün en büyük oyuncuları arasında gösteriliyordu. Nilüfer ilçesindeki 16 bin metrekarelik modern tesislerinde faaliyetlerini sürdüren dev firma, özellikle kat ve kabin kapısı üretiminde Türkiye’nin öncü kuruluşlarından biri olarak kabul ediliyordu.

ÜRETİM KAPASİTESİNİ 16 KAT ARTIRMIŞTI

Teknolojik yatırımlarıyla dikkat çeken şirket, kısa süre içinde yıllık 10 bin adet olan kapı üretim kapasitesini 160 bin adede kadar yükseltmeyi başarmıştı. Sadece iç pazarda değil, küresel ölçekte de adından söz ettiren Prolift; Asya, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgelerine yayılan geniş bir ağa ulaştı. 2018 yılı verilerine göre ihracat yaptığı ülke sayısını 34’e çıkaran firma, paket asansör sistemlerinden kontrol panolarına kadar geniş bir ürün yelpazesiyle uluslararası standartlarda üretim yapıyordu.

MAHKEMEDEN GEÇİCİ KORUMA KARARI

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Prolift Asansör Sanayi ve Ticaret A.Ş., Prolift Global Dış Ticaret A.Ş. ile şirket yöneticileri Bahtiyar Karakoç ve Vildan Karakoç’un talebini inceleyerek kararını açıkladı. 12 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirketler hakkında üç aylık geçici mühlet kararı verildi. Bu süreçte şirketler aleyhine yapılacak tüm icra takipleri durdurulurken, yeni haciz işlemleri yapılması da yargı yoluyla engellendi.

Konkordato sürecinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla mahkeme tarafından üç kişilik uzman komiser heyeti görevlendirildi. Ayrıca bankalara gönderilen talimatla, mühlet sonrası ibraz edilecek çeklere "karşılıksızdır" yerine "konkordato tedbiri" şerhinin düşülmesi kararlaştırıldı. Şirketin mali geleceğinin tayin edileceği nihai duruşma ise 15 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.