Forbes Dergisi'nin 2025 listesine göre 5,5 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin insanı olan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, 2018 yılında bankalarla yaptıkları yapılandırma anlaşmasının son detaylarını açıkladı.



Sabah'tan Dilek Güngör'e konuşan Ülker, 2018 yılında birçoğu kısa vadeli olmak üzere toplam değeri 8 milyar doları bulan 400 ayrı kredi borcunu yapılandırmasıyla gündem olmuştu.



BORÇLARINI ÖDEMEK İÇİN 30 FABRİKA SATTI



O günlerde 55'i Türkiye'de toplamda 80 fabrikası olduğunu duyuran Ülker, borçlarının önemli kısmını ödediğini belirterek bu süreçte 30 fabrikasını sattığını açıkladı. Borçlarının 2030 yılında tamamen sona ereceğini belirten Ülker, bu süreçte bir yandan borçlarını öderken bir yandan da firmalarını büyütmeye devam ettiklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

'2030'DA TAMAMEN BİTİYOR'



Konu Ülker'in şu meşhur borç meselesine geliyor. Hatırlarsınız, 2018'de Yıldız Holding'in 'borçları yapılandırmak' için bankalara mektup göndermesi çok tartışılmış, gündeme oturmuştu. Ondan sonra yapılandırma gerçekleşmiş, grup borçlarını ödemeye başlamıştı. Murat Ülker, 7.5 milyar dolar borcu, altı yılda yaptıkları ödemelerle 500 milyon dolara indirdiklerini belirterek, "Borcun tamamı 2030'da bitiyor. Önümüze yeni fırsat çıkarsa şirket alırız" diyor.

30'DAN FAZLA FABRİKA SATTIM



Borcun kapanması için 30'dan fazla fabrika ve şirket sattıklarını, buna rağmen küçülmediklerini hatta büyüdüklerini anlatan Ülker, "Yıldız Holding bünyesinde 47 fabrika var. Sattığımız şirket ve fabrikalar da halen yeni sahipleriyle çalışıyor, faal olmaya devam ediyor" açıklaması yapıyor. "Keşke satmasaydım, dediğim bir fabrika yok" diyen Ülker, şunları anlatıyor: "Bugüne kadar bizden fabrikaları alanlardan hiçbiri 'yumurta aldım, sarısı çıkmadı' diye kapımıza gelmedi. Çok şükür diyorum. Bu fabrikaların da tamamı çalışıyor."

ERDOĞAN 'İŞLER NASIL' DİYE SORDU



Türkiye'de yüksek enflasyon döneminin Yıldız Holding'in satışlarını etkileyip etkilemediğini soruyorum. Murat Ülker şöyle konuşuyor: "Geçen gün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da sordu. 'İşler nasıl?' dedi. 'İyi olduğunu söyledim, hükümet şöyle olacak, böyle olacak diye programı açıklıyor. Biz de ona göre tedbirlerimizi alıyoruz, o rakamlar üzerinden işimizi yürütüyoruz. O yüzden de başımıza bir şey gelmiyor' dedim. Aslında böyle dönemlerde piyasada rakipler geriliyor o da bize yarıyor. Pazar payımız artıyor. Geçen yıldan daha fazla satışımız yok ama arada çok fark da yok."



MARKETLER YÜZDE 5 BİLE KAZANMIYOR



Türkiye'de en çok konuşulan konulardan birisi de marketler... Yıldız Holding bünyesinde de bugün sıralamada üçüncülüğe gelen Şok Marketler var. Murat Ülker, marketlerin fahiş fiyat uyguladığı eleştirilerine katılmıyor: "Geçtiğimiz dönemde marketlere hükümetten de eleştiri geldi. Ama orada aslında bizden çok üretim yapanlaraydı eleştiriler... Yani 'kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla' denildi. Market üreticiden aldığı ürünü satıyor. Bugün marketin işçilik, sermaye, dağıtım vb masrafı yüzde 20-25'tir. Onu ürün maliyetinin üzerine koyup satmak zorunda... Marketler yüzde 5 kazanmıyor, yüzde 3 kazanan var, yüzde 2 kazanan var... Fedakârlık yapacakları bir yerleri yok. Kazanırsak yapacağız."