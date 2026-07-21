İlk günlerde ise baş ağrısı, yorgunluk, sinirlilik ve tatlı isteği görülebiliyor. Uzmanlara göre bu belirtiler, vücut yeni beslenme düzenine uyum sağladıkça büyük ölçüde ortadan kalkıyor.

30 GÜNÜN SONUNDA NELER DEĞİŞİYOR?

Şekerli içecekler, hazır tatlılar ve paketli gıdalardaki ilave şekerin bırakılması, kan şekerindeki ani yükseliş ve düşüşleri azaltıyor. Bunun sonucunda enerji seviyesi dengeleniyor, tatlı krizleri hafifliyor ve gereksiz atıştırma ihtiyacı azalıyor.

Araştırmalar, ilave şeker tüketiminin azaltılmasının kilo vermeyi kolaylaştırdığını, tip 2 diyabet ve kalp-damar hastalığı riskini düşürdüğünü gösteriyor. Ağızda şekerle beslenen bakterilerin azalması ise diş çürüğü riskini düşürüyor ve ağız sağlığını destekliyor.

DOĞAL ŞEKERLER BU KAPSAMDA DEĞERLENDİRİLMİYOR

Uzmanlar, meyve ve süt gibi besinlerde doğal olarak bulunan şekerlerin bu kapsamda değerlendirilmediğini vurguluyor. Asıl sınırlandırılması gerekenler gazlı içecekler, hazır tatlılar ve paketli ürünlere eklenen ilave şekerler. Bu nedenle uzmanlar, doğal besinleri tüketmeye devam ederken işlenmiş gıdalardaki ilave şekerin azaltılmasını öneriyor.