İsveç’te faaliyet gösteren Norveç merkezli elektronik perakende zinciri Power, kadın müşterilere yönelik sıra dışı bir kampanya başlattı.

Şirket, 20 yaşından büyük kadınların mağazadan yaptıkları beyaz eşya alışverişinden sonra 30 gün içinde hamile kalmaları halinde, alışveriş tutarını hediye çeki olarak iade edeceğini duyurdu.

DOĞUM ORANI ARTIRILMASI İÇİN YAPILDI

Power, kampanyayı “bebek bonusu” olarak tanımlarken, hedefin İsveç’te giderek azalan doğum oranlarına dikkat çekmek olduğunu açıkladı.

Şartlara göre, kampanyadan yararlanmak isteyen kadınların hamileliklerini alışverişten sonraki 30 gün içinde resmi tıbbi raporla belgelemeleri gerekiyor.

ÜLKEDE TEPKİLERE NEDEN OLDU

Ancak söz konusu kampanya ülkede büyük tartışmalara neden oldu. Reklamlarda pozitif hamilelik testi görselleri kullanılması ve hamileliğin bir alışveriş koşulu gibi sunulması, kamuoyundan sert eleştiriler aldı.

Çok sayıda kişi İsveç Reklam Ombudsmanı’na şikâyette bulunarak kampanyanın kadınların bedenini ticari bir araç haline getirdiğini savundu.

KADINLARIN HAMİLELİK SÜRECİ PAZARLIK UNSURU HALİNE GELDİ

Uzmanlar, bu tür pazarlama yöntemlerinin kadınların hamilelik sürecini bir pazarlık unsuru haline getirdiğini ve toplumsal cinsiyet hassasiyetlerine zarar verdiğini vurguladı.

Eleştirmenler, kadın bedeni üzerinden yapılan kampanyaların uzun vadede olumsuz sosyal etkiler yaratabileceği uyarısında bulundu.