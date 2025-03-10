‘YİNE KULLANILIYORUZ’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, AKP’nin, Avrupa ülkeleriyle askeri harcamalar konusunda pazarlık yürüttüğünü ve karşılığında 30 milyar dolar talep ettiğini öne sürdü. Karabat, Türkiye’nin geçmişte Avrupa’nın mülteci deposu yapıldığını, şimdi ise Mehmetçiğin Avrupa güvenliği için kullanılmak istendiğini vurguladı. Bu pazarlığın, Türkiye’nin AB üyeliğine bir kazanım getirmeyeceğini, yalnızca ekonomik anlaşma olduğunu belirtti.

ERDOĞAN AÇIKLASIN

Karabat, Mehmetçiğin Avrupa güvenliğini sağlaması halinde Türkiye’nin doğrudan Rusya’ya karşı bir cepheye sürükleneceğini iddia etti. Soğuk Savaş’ta bile Türkiye’nin dengeli bir politika izlediğini hatırlatan Karabat, AKP’nin bu dengeyi bozarak ülkeyi riskli bir sürece soktuğunu söyledi. Yapılan askeri pazarlığın kamuoyundan gizlendiğini; Erdoğan’ın TBMM’ye açıklama yapması gerektiğini dile getirdi.