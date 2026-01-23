İstanbul’un tekstil merkezlerinden Merter’de 30 milyon dolarlık vurgunun mağdurları paralarını kurtarmaya çalışıyor.

Halk TV’den Dinçer Gökçe'nin duyurduğu vurgunda çoğunluğu Merter’deki tekstil şirketlerinin sahibi 30 kişi, Altınkemer Döviz’e toplam 30 milyon dolar değerinde döviz ve altın verdi.

Birgün'den Timur Soykan'ın haberine göre Yasin Kapıyoldaş arkasında siyasi destek olduğunu, Merkez Bankası ve Darphane ile çalıştığını da söylüyordu. İddiaya göre; eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner ile yakınlığı vardı, hatta Metiner defalarca ziyaretine gelmiş, kendisi de para yatırmıştı. Üstelik Metiner’in akrabası Mustafa Akel, Yasin Kapıyoldaş’ın şoförlüğünü yapıyordu. Özel Harekat’tan emekli korumasıyla gezen Kapıyoldaş’ın kullandığı lüks otomobiller çakarlıydı ve bu çakarların Mehmet Metiner’e ait olduğu konuşuluyordu. Metiner bunu ‘‘Ben izin vermedim, benden habersiz kullandıysalar bilmiyorum’’ diyerek çekingen yalanladı. Ancak Mehmet Metiner’in kurduğu haber sitesinin toplantısından paylaştığı bir fotoğrafta hemen sağında akrabası Mustafa Akel ve onun yanında Yasin Kapıyoldaş vardı.

Yasin Kapıyoldaş’a kısa sürede para yağdı. Jandarmaya giderek şikâyetçi olan tekstilciler Kapıyoldaş’a şunları verdiklerini söyledi:

Tekstilci Tarık Öztürk: 25 kilo altın.

Tekstilci Seçkin Vural: 421 bin dolar ve 214 kilo gümüş.

Alp Ailesi: 21 kilo altın, 275 kilo gümüş, 4 milyon dolar.

Şenol Çıtlak: 2.5 milyon dolar.

Celal Kalkan: 2.5 milyon dolar.

Bekir Dölek: 25 kilo altın.

Mağdurlardan biri; Yasin Kapıyoldaş tarafından “Bu ülkede adliye de, emniyet de maliye de milletvekili de devlet de biziz” diye tehdit edildiğini öne sürdü. Bazı mağdurlar, Altınkemer Döviz’in ortağı Bülent Özbek’i de suçladı. Bülent Özbek ise Yasin Kapıyoldaş’ın şirketin içini boşaltarak kendisinden 1.5 milyon dolar çaldığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Mağdurların kapısına dayanması üzerine borçlu olduğuna dair kağıtlar ve senetler imzalayan Yasin Kapıyoldaş’ın Üsküdar Kanlıca’daki lüks evini, İstanbul Çekmeköy, Burhaniye ve Sakarya’daki gayrimenkulleri başkalarının üzerine geçirerek mallarını kaçırdığı öne sürüldü. Eski ortağı Bülent Özbek’in açtığı davada bu gayrimenkullere tedbir konuldu. İcra takibi talep edildi.

Yasin Kapıyoldaş, ‘icra takibine itiraz’ için İstanbul Anadolu 25. İcra Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. 3 bin TL dosya, tebligat masrafı, 335 TL başvurma harcı, 732 TL peşin harcını ödememek için mahkemeye ‘Fakir Kağıdı’ sundu ve Adli Yardım talebinde bulundu. Yani hiç parasının olmadığını öne sürerek devletin yargılama masraflarını üstlenmesini istedi.

Fakir Kağıdı’nı Üsküdar Kandilli Mahallesi Muhtarlığı’ndan almıştı. Muhtar’ın imzaladığı Fakir Kağıdı’nda şöyle yazıyordu:

“Kandilli Mah. Derman Sok. No:1 Üsküdar İstanbul adresinde oturan Yasin Kapıyoldaş mahallemizde olduğu ve mahallemizde menkul, gayrimenkul malı olmadığını ve bir taraftan bağlı maaşı olmadığını, ancak YARDIM SURETİ ile geçindiğini, aynı zamanda fakir ve yardıma muhtaç bulunduğunu kurumlar tarafından tespit edilmiş ve bildirmek üzere işbu ilmühaber kendi isteği üzerine verilmiştir.”

Fakir Kağıdı üzerindeki adres Kandilli’de kimsenin oturmadığı harabe haldeki eski ahşap yapıydı. Oysa yine Kandilli’de çok lüks sitedeki villasını başkasının üzerine devrettiği öne sürülüyordu. Yasin Kapıyoldaş ‘Kendi isteğimle aldım’ diyerek Fakir Kağıdı’nı imzaladı. Belgenin altında şu uyarı da vardı:

“Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu aksi takdirde sorumluluğun tarafıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. Bir resmi belgeyi düzenleme yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezasıyla cezalandırılır.”

‘SU SATIYORUM’ DEDİ

Fakir Kağıdı’nı veren Kandilli Muhtarı Vildan Özbörü, Kapıyoldaş ile görüşmesini şöyle anlattı: “Çok ağlıyordu. İflas ettiğini, su sattığını söyledi. İcralar geldiğini yargı masraflarını bile karşılayacak parası olmadığını anlattı. İkametgah adresi o harabe bina görünüyordu. Kayıtlara baktık. Üzerinde hiçbir mal ve gelir görünmüyordu. Tüm evrakı alıp fakir kağıdını verdik.”

İddiaya göre; bu fakir adamın başkalarının üzerine geçirdiği mal varlıklarından bazıları şöyleydi:

Audi A6, BMW marka çakarlı otomobiller, Range Rover cip, Kandilli’de lüks konut, Çekmeköy, Burhaniye, Sakarya’da gayri menkuller.

Üstelik izi bulunamayan kayıp 30 milyon dolar…

Çocuğunu pahalı bir özel okula gönderen, şoförü olan ve korumayla gezen Yasin Kapıyoldaş’ın, ‘Fakirlik Kağıdı’na mahkeme de inanmadı. 16 Ocak 2026 tarihli celsede adli yardım talebi reddedildi.