Kripto piyasasındaki tarifi tarihi düşüşün ardından 1.6 milyondan fazla yatırımcı 19 milyar dolar kaybederken, tek bir ‘balina’ 30 saatte 160 milyon dolardan fazla kâr elde etti.

KİMLİĞİ BELİRSİZ BALİNA

Blockchain analiz platformu Lookonchain’in raporuna göre, 11 Ekim’de kimliği belirsiz bir balina, Bitcoin ve Ethereum’un düşeceğine dair 1.1 milyar doların üzerinde ‘kısa pozisyon’ (short) açtı. Sadece 30 saat içinde öngörünün gerçekleştiği belirlendi. CoinGlass verilerine göre, 1.6 milyondan fazla yatırımcı tasfiye edildi. Toplamda 19.31 milyar dolarlık pozisyon silindi.