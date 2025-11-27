Kendi Youtube kanalındaki bazı sözleri gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla 22 Haziran’da tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı dün Silivri Cezaevi Duruşma Salonu’nda ikinci kez hakim önüne çıktı. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında Altaylı’nın 5 yıl hapse mahkum edilmesini istedi. Savunmaları alan mahkeme Altaylı’yı cumhurbaşkanı tehdit suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

İLK: SÖZLE SUİKAST

26 Ağır Ceza Hakimi, Altaylı için tahliye kararı vermedi ve buna gerekçe olarak da “Kaçma şüphesi”ni gösterdi. Alınan bu kararı avukatlar, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, cumhurbaşkanına sözle suikast suçundan verilen ilk ceza” diye yorumladı.

Silivri Cezaevi Duruşma salonundaki duruşma saat 10.50’de başladı. Alkışlar arasında salona giren 63 yaşındaki gazeteci Altaylı, sözlerinin cumhurbaşkanına tehdit olarak algılanmadığını öne sürdü ve “Cumhurbaşkanının koruma dairesi başkanlığında 4-5 bin polis çalışıyor. Gazeteci arkadaşlardan rica ettim cumhurbaşkanının programında benim yayınımdan sonra bir aksama veya değişiklik olmuş mu diye kontrol ettiler. Böyle bir durum da yok” dedi.

Altaylı, “Cumhurbaşkanı neden benden korksun? Ben bir örgüt üyesi değilim, bir şey değilim. Şiddete başvurmuşluğum yok. Ayrıca cumhurbaşkanı da korkan birisi değil. Bence, burada hem bana hem de cumhurbaşkanına haksızlık ediliyor. Böyle bir suçlama ile karşınızda olmak çok saçma gereksiz geliyor. Beraatimi talep ediyorum” diye ekledi.

Gazeteci Timur Soykan duruşma sırasında yeteneğini sergiledi ve salonu böyle çizdi. Mahkeme başkanı, salondakileri fotoğraf çekilmemesi konusunda uyardı.

BERAAT İSTENDİ

Daha sonra sanık avukatları savunmalarını yaptılar. Avukat Emine Rezzan Aydınoğlu, 15 Temmuz sonrasında bile orada bulunan 120 kişinin cumhurbaşkanına suikast suçundan beraat ettiğini hatırlattı. Sanık avukatlığı yapan Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da, toplanacak delil kalmadığını hatırlattı, beraat ve tahliye talep etti.

KAĞITLARI FIRLATTI

Duruşmaya ara veren mahkeme, Altaylı’ya 5 yıl hapis cezası verdi ancak iyi hal indirimi ile cezayı 4 yıl 2 aya indirdi. Adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını söyleyen mahkeme Fatih Altaylı’yı tahliye etmedi. Kararın açıklanmasının ardından salondan tepkiler yükseldi. Fatih Altaylı bu karardan sonra elindeki kağıtları havaya fırlatıp karara tepki gösterdi. Sanık avukatları karar için istinafaa itirazda bulanacak.

Erinç Sağkan

Altaylı üzerinden tüm basına gözdağı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan kararın ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Mahkeme heyeti bugünkü değerlendirmesini tehdit suçu çerçevesinde suç tanımının unsurlarının oluştuğu yönünde gerçekleştirdi ancak daha da enteresanı bunu bir fiili saldırı olarak nitelendirdi. Daha da bence ağır konu kaçma şüphesiyle Fatih Altaylı’nın hükmen tutuklanmasına karar verildi. Bugüne kadar defalarca mahkemeler tarafında çağrıldığında giden birine hükmen tutuklama. Fatih Altaylı üzerinden tüm basına bir gözdağıdır.”