Türkiye’nin önde gelen kuyumculuk şirketlerinden İnci Kuyumculuk A.Ş. ile grup şirketi Maya Dizayn Kuyumculuk A.Ş., mali darboğaza girerek konkordato talebinde bulundu. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, iki firma için 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

ŞİRKETLERİN TÜM TAKİP VE HACİZ İŞLEMLERİ DURDURULDU

Mahkeme kararında, İnci Kuyumculuk ve Maya Dizayn Kuyumculuk’un İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddelerine göre konkordato başvurusunda bulunduğu, belgelerin eksiksiz olduğu tespit edilerek geçici mühlet verildiği belirtildi. Sözcü'den Murat Beyaz'ın haberine göre, bu süre zarfında şirketlerin malvarlıklarının korunması amacıyla tüm takip ve haciz işlemleri durduruldu. Ayrıca konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşmayacağını incelemek üzere üç geçici konkordato komiseri görevlendirildi.

Karara göre, alacaklılar ilanın yapılmasından itibaren 7 gün içinde dilekçeyle itiraz edebilecek. Dava dosyası 2025/782 esas numarasıyla kayda alınırken, ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 11 Aralık 2025’te yapılacağı açıklandı.

KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE 30 YILI AŞKIN TECRÜBE

1992 yılında kurulan İnci Kuyumculuk, yıllık 600 kilo üretim kapasitesi ve 5 bini aşkın ürün çeşidiyle Türkiye’nin önde gelen altın takı üreticilerinden biri olarak tanınıyor. Şirket, her ay ürün yelpazesine yaklaşık 150 yeni model ekleyerek tasarım gücüyle dikkat çekiyordu. Pres, döküm ve CNC gibi üretim teknolojilerine yaptığı yatırımlarla öne çıkan İnci Kuyumculuk, bugüne kadar 30’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

Grup bünyesindeki Maya Dizayn Kuyumculuk ise 2006 yılından bu yana pazarlama faaliyetleriyle sektörde yer alıyor. Yaklaşık 100 bin ürün çeşidine ulaşan şirket, uluslararası fuarların daimi katılımcısı olarak Türkiye kuyumculuk sektörünü dünya çapında temsil ediyordu.