29 Haziran 2025 tarihinde D.K. ile evlenen Büyükçekmece Adliyesi’nde görevli 30 yaşındaki hâkim E.K., evliliğin ilk günlerinden itibaren eşiyle problemler yaşamaya başladı.



Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'nun haberine göre, eşiyle birlikte memleketi Ordu'ya giden E.K., ailesi ve eşinin anlaşamaması üzerine boşanmaya karar verdi.



Terkoğlu, bu karar sonrası genç hakimin yaşadığı saldırıyı ve hızla kapatılan adli süreci şu ifadelerle anlattı:



EŞİNİN AİLESİ GENÇ HAKİMİ TEKME TOKAT DÖVDÜ



"D.K., eşyalarını toplayarak İstanbul'a dönerken, olaydan iki hafta sonra 31 Ağustos’ta hâkim E.K. da İstanbul'daki evine geldi. Eşinin kapının kilidini değiştirdiğini gören E.K., eve girmeyi başaramazken eşine attığı mesaj sonrasında "Kapıda bekle" yanıtını aldı. E.K. eşini beklerken eşinin ağabeyi geldi. Belinde silah vardı. Kardeşiyle boşanma aşamasındaki E.K’ye öfkeliydi. Önce biraz konuştu. Sonra hakaret etti. Tehdit etti. Sonra “Seni evde bekliyorlar” diyerek arabayla diğer kız kardeşinin evine götürdü.



Hâkim E.K’nin verdiği ifadeye göre evde yedi kişi vardı. Kayınpederi, eşinin abisi, bacanağı, bacanağının babası, eşi, eşinin kız kardeşi, eşinin annesi.

Bir süre hakaret edilince kalkıp gitmek istedi. Ancak o kadar kolay olmadı. İfadesinden aktarayım:

“Eşimin babası ‘Şunun telefonunu alın, kapıyı kilitleyin, gitmesine izin vermeyin’ dedi. Kapıyı kilitlediler. Oturma odasının kapısını kapattılar. Ben odadan çıkmaya çalışırken kayınpederim boğazımı tutup yüzüme sert bir şekilde tokat attı. Ben bu sırada yere düştüm. Kayınpederim ve kayınbiraderim başıma yumrukla ve sopayla ve sert bir cisimle vurmaya başladılar. Ben bu sırada yerdeydim. Bilincimi kaybetmek üzereydim. Öldüresiye vuruyorlardı. ‘Yardım edin’ diye bağırdım.

Kayınpederimin, bacanağım O.A’ya ‘Bunun hâkimlik kariyerini bitireceksin’ dediğini duydum. Apartmandakiler polisleri aramışlar. Polisler de geldi. Ev sahibi olan bacanağım O.A., polislere avukat olduğunu söyleyip, aile içi mesele deyip, polislerin işlem yapmasına engel olup ikametten uzaklaşmasını sağlamış. Yaklaşık 1-2 saat bu evden çıkamadım. Olaydan sonra dayımın ikametine gittim. Kıyafetim kanlıydı. Dudağımda kanama vardı. Kafamda şişlikler hâlâ durmaktadır. Biraz kendime geldikten sonra Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne giderek rapor aldım. Rapordan sonra ise karakola gittim.”



HAKİMİ DÖVENLER 'HATIRLI' İSİMLER ÇIKTI

O gün saat 16.31’de verilen doktor raporunda darp izleri yer almış. Öte yandan hâkim E.K., olayın başından itibaren cebindeki telefonun kayıt tuşuna basarak 1 saat 53 dakika boyunca yaşananları kaydetmiş. Bunun çözümlemesini yaptırarak da dosyaya eklemiş. Dayak seslerinin de olduğu kayıttan, aile saldırısının hâkim E.K’nin aralarındaki tartışma sonrası iki hafta eşini arayıp sormamasından, ayrıca düğün altınlarının nasıl bölüşüleceğinden kaynaklandığı anlaşılıyor.

Dedim ya “Hâkimlik yaptığı ülkede hukuk var” diye düşünüyordu diye...

Kendisini bir eve kilitleyip öldüresiye dövenlerin gözaltına alınacağını, hızla cezalandırılacağını sanıyordu.

Gelgelelim bilmediği bir şey vardı...

Alıkonduğu evin sahibi olan bacanağının iktidarla arası iyiydi. Devletin elindeki kuruluşlardan birinin kurum avukatlığını yapıyordu. AKP’li eski bir milletvekili ile çalışıyordu. Halihazırda görevdeki bir milletvekilinin gayrı resmi danışmanlığını yürütüyordu. İktidara yakın bir hukuk derneğinde görevdeydi.

Haliyle hâkim döven o isimleri gözaltına almak o kadar kolay değildi. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’ndaki dosya üç buçuk ay rafta bekledi.

25 Aralık’ta, yedi kişinin tamamı hakkında, “delil yetersizliği” nedeniyle, kişiyi zorla alıkoymak dahil çeşitli suçlardan “Kovuşturmaya yer yok” kararı verildi. Öte yandan olay bu kararla kapatılamayacak kadar büyüktü. Ortada ölüm tehditlerinin olduğu ses kaydı ve darp raporu duruyordu. Devletin hâkimi de “Dövüldüm” diyordu. Hâkim E.K’nin eşinin ağabeyi ve babası hakkında hakaret ve basit yaralamadan, alıkonduğu evin sahibi olan “hatırlı” bacanak hakkında ise hakaretten soruşturmanın devamına karar verildi. Üç isim adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öğrendim ki bir zamanlar “Türkiye bir hukuk devletidir” diyen hâkim E.K., siyasetin yargı üzerindeki gücünü görünce artık bu fikirde değilmiş. Hukukun sınırlarını hâkimlikten hak aramaya geçtiğinde görmüş.