Romanya’nın Bacau kasabasında 1991 yılında kaybolan Vasile Gorgos, aradan geçen tam 30 yılın ardından evine geri döndü. Ancak geri dönüşü, sıradan bir “kayıp bulundu” vakasından çok daha fazlasıydı. Çünkü 93 yaşındaki adam, kaybolduğu gün üzerindeki kıyafetlerle ve o döneme ait bir tren biletiyle ortaya çıktı.

KAPININ ÖNÜNDE BİRDEN BELİRDİ

Hayvancılıkla uğraşan Gorgos, 1991’de 63 yaşındayken aniden ortadan kaybolmuş, ailesinin ve polisin tüm aramalarına rağmen bulunamamıştı. Yıllar sonra, 29 Ağustos 2021’de bir araçtan inerek ailesinin evinin önünde belirdi. Ailesi gözlerine inanamadı; zira Gorgos’un üzerinde kaybolduğu gün giydiği kıyafetler vardı.

HAFIZASINDAKİ 30 YIL ADETA SİLİNMİŞ

Doktorlar tarafından yapılan muayenede, Gorgos’un fiziksel sağlığının oldukça iyi olduğu tespit edildi. Ancak 1991’den sonraki 30 yıla dair hiçbir şey hatırlamıyordu. Ailesini, çiftliğini ve doğum tarihini net bir şekilde söyleyebiliyordu ama kaybolduğu andan sonra geçen yıllara dair belleği tamamen silinmişti. İlginç olan, kendisini “hiç kaybolmamış gibi” evde olduğunu sanmasıydı.

UZMANLAR DETAYLICA İNCELEDİ

Gorgos’un kaybolduğu 30 yıl boyunca nerede olduğu ve neler yaşadığı hâlâ bilinmiyor. Uzmanlar, ağır bir hafıza kaybı ya da disosiyatif bozukluk ihtimali üzerinde dursa da, kesin bir açıklama getirilebilmiş değil. Bu gizemli olay, hem ailesini hem de Romanya halkını şaşkına çevirdi.

O KADAR YIL NELER YAPTI?

Vasile Gorgos’un kaybolduğu onca yıl boyunca neler yaptığı, nasıl hayatta kaldığı ve neden o günkü kıyafetleriyle geri döndüğü büyük bir muamma. Gorgos’un akıbeti, kayıplar ve insan zihninin sınırları üzerine en gizemli vakalardan biri olarak tartışılmaya devam ediyor.