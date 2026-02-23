Borsada 30 yıl, yıllık ortalama %30 getiri ve sıfır zarar yılı... "30/30/0" rekoruyla tarihin en başarılı fon yöneticisi kabul edilen Stanley Druckenmiller’ın 2025 dördüncü çeyrek (13F) dosyaları nihayet açıklandı.

Stanley Druckenmiller’ın portföyündeki son güncellemeler, piyasaların geleceğine dair çok net mesajlar içeriyor.

Yıldız yatırımcı, teknoloji devlerindeki yoğunlaşmadan kaçarken, gelişmekte olan pazarlara ve finans sektörüne yelken açıyor.

YENİ GÖZDELER: NELER SATIN ALDI?

Geçtiğimiz çeyrekte Druckenmiller'ın alış sepetinde üç stratejik Borsa Yatırım Fonu (ETF) ve iki dev teknoloji şirketi öne çıkıyor:

Gelişmekte Olan Pazarlar (Brezilya): Hem alım opsiyonları (call options) hem de doğrudan hisse senedi olarak Brezilya fonlarına (EWZ) ciddi bir giriş yaptı. Bu, ABD dışı ucuz kalmış pazarlarda bir fırsat gördüğüne işaret ediyor.

S&P 500 Eşit Ağırlıklı ETF (RSP): Klasik S&P 500 fonları yerine eşit ağırlıklı bir fon alması çok kritik bir detay. Bu hamle, endeksi sırtlayan birkaç dev teknoloji şirketine olan bağımlılığı (ve riski) azaltıp, piyasanın geneline yatırım yapma isteğini gösteriyor.

ABD Finans Sektörü (XLF): Faiz indirimleri ve ekonomik döngülerden en çok faydalanacak olan finans ve bankacılık sektörünü portföyüne güçlü bir şekilde ekledi.

Amazon ve Alphabet'e Dönüş: Genel teknoloji ağırlığını eşit ağırlıklı fonlarla düşürse de, özellikle Amazon ve Alphabet (Google) hisselerindeki pozisyonunu %200'den fazla artırarak bu iki devde nokta atışı bir potansiyel gördüğünü kanıtladı.

KÂR ALIMI VE ÇIKIŞLAR: NELERİ SATTI?

Yatırım gurusu, devasa kârlar elde ettiği sağlık ve biyoteknoloji sektöründeki ana pozisyonlarında ciddi tırpanlamalara gitti:

Portföyünün bir numarası olan biyoteknoloji şirketi Natera'nın %22'sini sattı.

İlaç şirketi Insmed'deki hisselerinin %39'unu elden çıkardı.

Jenerik ilaç devi Teva Pharmaceutical'daki pozisyonunun %65'ini tasfiye etti.

EN BÜYÜK 10 POZİSYON

Satışlara rağmen sağlık sektörü ağırlığını koruyan portföyün, ağırlığı en yüksek ilk 10 hissesi şu şekilde sıralanıyor:

Natera Inc. (%13,0): Devasa satışa rağmen hala portföyün açık ara lideri.

Finansal Seçilmiş Sektör SPDR Fonu - XLF (%6,7): Druckenmiller'ın finans sektörüne olan yeni ve güçlü inancı.

Insmed Inc. (%5,7): Nadir hastalıklar üzerine çalışan biyofarma şirketi.

Invesco S&P 500 Eşit Ağırlıklı ETF - RSP (%5,0): Teknoloji yoğunlaşmasına karşı aldığı "dengeleyici" endeks fonu.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (%4,1): İsrail merkezli jenerik ilaç üreticisi.

Woodward Inc. (%4,0): Havacılık ve endüstriyel kontrol sistemleri üreticisi.

Amazon.com Inc. (%3,8): %200 artırarak listeye hızla soktuğu teknoloji devi.

Taiwan Semiconductor Manufacturing - TSMC (%3,7): Yapay zeka çip üretiminin kalbi.

Coupang Inc. A Sınıfı (%3,6): Güney Kore'nin e-ticaret devi.

iShares MSCI Brazil ETF - EWZ (%3,0): Brezilya pazarına yönelik alım opsiyonu pozisyonu.

(Not: Portföyün geri kalan kısmında Alphabet, Sea Ltd., MercadoLibre ve çeşitli küçük sermayeli ETF'ler %1 ile %3 arasında ağırlıklara sahip.)

