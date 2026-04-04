Astroloji dünyası Balık burçları için sadece bir takvim değişikliği değil, aynı zamanda ağır bir yükten kurtuluş ve "hasat mevsimi" anlamına geldiğini belirtiyor.

Balık burçları son iki yıldır hayatın her alanında bir "yavaşlama" ve "baskı" hissiyle mücadele ediyordu.

İşlerin istendiğinden yavaş ilerlediği, bireylerin kendilerini sürekli ispat etmek zorunda kaldığı bir "sabır testi" süreci yaşandı. Artık koşulların bireysel arzularla daha uyumlu hale gelmeye başladığı, sessizce inşa edilen projelerin "meyve verme" aşamasına geçtiği bir döneme giriliyor.

Astrologlara göre, bu dönem sadece şans değil, aynı zamanda kazanılan "içsel gücün" sergilenme vakti. Bireylerin kendi hayallerine ve sezgilerine yeniden güven duymaya başladığı bir "parlama" süreci başlıyor.