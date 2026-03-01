Sadece sahnede değil, özel hayatlarında da birbirlerine omuz veren ikili, samimiyetleriyle dikkat çekiyor.

Tam 30 yılı geride bırakan bu yakın arkadaşlık, son olarak romantik bir doğum günü kutlamasıyla gündeme geldi.

Seda Sayan, sosyal medya hesabından birlikte çekilmiş karelerini paylaşarak Safiye Soyman'ın yeni yaşını duygusal sözlerle kutladı. Ünlü sanatçı paylaşımına, "Canım bacım, Safişim… İyi ki doğmuşsun. Doğum günün sana tüm güzellikleri getirsin inşallah. Hep birlikte sağlıklı, mutlu, neşeli günlere… Sen hep gül." notunu düştü.

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, hayranlarını da duygulandırdı. Magazin dünyasında dostlukların sık sık sınandığı bir ortamda, Safiye Soyman ile Seda Sayan'ın yıllara dayanan bağları bir kez daha takdir topladı.