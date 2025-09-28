Söz konusu boncuklar, Temmuz ayında Ferryland kasabasındaki Colony of Avalon arkeolojik alanında bulundu. Burası 17. yüzyılda kurulmuş bir Avrupa yerleşimi ve yerli halkla ticaret yapılan bir merkezdi.

Kazıyı yürüten arkeoloji öğrencisi Calum Brydon, ilk anda bulduğu nesnelerin ne olduğunu anlayamadı. Ancak dakikalar içinde kazıya liderlik eden arkeologlar, boncukları wampum olarak tanımladı.

BİR İLK

Memorial Üniversitesi’nden arkeolog Barry Gaulton, boncukların 17. yüzyıla ait bir çöp tabakasında, koloniye ait büyük bir konutun (Mansion House) içinde bulunduğunu söyledi.

Gaulton’a göre, Colony of Avalon’da 30 yılı aşkın süredir yürütülen kazı çalışmalarında daha önce hiç wampum boncuğu bulunmamıştı. “Bildiğimiz kadarıyla, Newfoundland ve Labrador eyaletinde daha önce wampum boncuğuna rastlanmadı” diyen Gaulton, bulgunun önemini vurguladı.

WAMPUM NEDİR?

“Wampum”, İngiliz yerleşimciler tarafından kullanılan bir terim. Algonquin dilindeki “wampumpeag” ifadesinden türemiştir ve “beyaz kabuk boncuklardan oluşan ip” anlamına gelir. Boncuklar, yerli halk tarafından başlangıçta törenlerde, örneğin savaş ilanları veya anlaşmaların kaydı için kullanılan kemer ve kolyelerin yapımında kullanıldı.

Daha sonraki dönemlerde ise Avrupalı sömürgecilerle ticarette para birimi olarak kullanıldılar. Gaulton, Ferryland'deki boncukların da bu şekilde buraya ulaşmış olabileceğini belirtti. Boncukların muhtemelen daha önce yerli halktan Hollandalı veya New Englandlı tüccarlar tarafından alındığını ve daha sonra bu koloniye getirildiğini söyledi.

1640-1650 ARASINDA KOLONİYE GELMİŞ OLABİLİR

Boncukların şekli ve delme yöntemine bakıldığında, yaklaşık 1600 civarında üretildikleri tahmin ediliyor. Gaulton’a göre bu boncuklar Colony of Avalon’a 1640–1650 yılları arasında ulaşmış olabilir. Boncuklar, 17. yüzyılın ortaları ile sonlarına tarihlenen evsel bir çöp katmanında bulunduğuna göre bu dönemde kaybolmuş ya da atılmış olabilirler.

Boncuklar sıklıkla Kanada’daki First Nations gruplarıyla ilişkilendirilir. 17. yüzyılda Newfoundland’da yaşamış olan Mi'kmaq halkı da bunlara dahil. Ancak Gaulton, bu boncukların kim tarafından ve nerede üretildiğinin bilinmediğini belirtiyor.