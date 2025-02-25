Yüzüğünüzü sürekli takmak özellikle de uyurken, cildiniz ve mücevheriniz için sağlıklı değil. 30 yıllık mücevher uzmanı Neil Dutta, gece boyunca yüzük takmanın cilt tahrişlerine, alerjik reaksiyonlara ve bakteriyel enfeksiyonlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Neil, yüzüğün uyurken cildinize baskı yaparak nem, ölü deri hücreleri ve bakterilerin hapsolmasına neden olduğuna dikkat çekti. Bu durum, özellikle metal alerjisi olan kişilerde, kırmızı döküntülere ve kaşıntılara yol açabilirken, yatağın nemli ortamı mantar oluşumunu tetikleyebilir ve mevcut cilt problemlerini daha da kötüleştirebilir.

GECELERİ YÜZÜĞÜNÜZÜ ÇIKARIN

Neil mücevherinize zarar vermemek için yüzüğünüzü geceleri çıkarma alışkanlığı edinmenizi öneriyor. Hem cildinizin sağlığını korurken hem de yüzüğünüzün ömrünü uzatmış olursunuz. Yüzüğünüzü yatakta takmanın, taşın yerinden çıkmasına ve yüzüğün yapısal bütünlüğünün bozulmasına yol açabileceğini belirten Neil, özellikle nişan yüzüklerinin tamirlerinin çoğunun uyurken yüzük takılmasından kaynaklandığını ifade etti.