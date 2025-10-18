Rusya ile devam eden savaşta insan kaynağı krizi yaşadığı iddia edilen Ukrayna'da durumun daha da kötüleştiği belirtiliyor. Batılı ülkelerin mali ve askeri desteğine rağmen cephede savaşacak asker bulmakta zorlanan Kiev yönetimi, askeri disiplini korumak için evsizleri ve engellileri askere almaya başladı.

SAVAŞTAN BU YANA 300 BİN ASKER FİRAR ETTİ

Ukrayna ordusunda firar eden askerlerin sayısının 300 bini aştığı belirtiliyor. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, firarlara yönelik cezaları ağırlaştırsa ve askerlik yaşını düşürse de ordudaki çözülmenin önüne geçemiyor. Resmi rakamlara göre, firar vakalarıyla ilgili açılan dava sayısı 235 bini buldu. Ancak sahadaki komutanlar, bu rakamın gerçeğin çok altında olduğunu ifade ediyor.

Bazı üst rütbeli subayların, maaş farkı almak için firar eden askerleri bildirmediği, hatta kimi askerlerin "ölü" olarak kayıtlara geçirildiği de ortaya çıktı.

ASKER AÇIĞI DERİNLEŞİYOR

Ukrayna ordusunun en büyük sorunlarından biri, yeterli askeri eğitime sahip olmayan sivillerin cepheye gönderilmesi. Asker açığını kapatmakta zorlanan komutanlar, artık evsizleri, hastaları ve hatta engellileri bile askeri birliklere dahil etmeye başladı. Bu durum, cephede moral kaybına ve firarların daha da artmasına yol açıyor.

Birçok asker, "hapishaneler zaten dolu" diyerek yakalanma korkusu olmadan kaçmayı tercih ediyor.

BATIYA KAÇIYORLAR

Savaşın başından bu yana binlerce Ukraynalı, özellikle Almanya ve Baltık ülkelerine sığındı. Ukrayna hükümeti, yurt dışına kaçanlara karşı cezaları artırsa da, 18-32 yaş aralığındaki gençlerden haftada ortalama bin kişinin ülkeyi terk ettiği bildiriliyor.

Yalnızca Almanya'ya sığınma talebinde bulunan Ukraynalı sayısı 12 bine yaklaşırken, ülkede toplamda 1,3 milyon Ukraynalı mülteci bulunuyor.